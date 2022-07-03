[分集剧情]《Link：尽情吃，用力爱》吕珍九文佳煐恋情还没开始就结束！跟踪狂自称握有妹妹失踪真相！（EP7－8）

[有雷]《Link：尽情吃，用力爱》随著「冰箱藏尸」事件的主角活著回到社区，文佳煐一家人也摆脱了杀人嫌疑，但生活却更加不安。主厨吕珍九虽然知道文佳煐的心意，却迟迟不正面回应，於是文佳煐决定整理心情结束单恋。跟踪狂李镇根原来出身此地，更表示自己知道吕珍九妹妹失踪真相！

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《Link：尽情吃，用力爱》让卢多贤（文佳煐饰）总提心吊胆的生活终於告一段落，因为被她袭击后藏入冰箱的跟踪狂李镇根活著回来了！虽然一家人不再有杀人嫌疑，但却仍担心当日的事情曝光。李镇根抱著复仇的心态回来，甚至威胁社区内的司机大叔冲撞殷继勋（吕珍九饰），将社区内的气氛搞得一团乱。



原以为前来此地寻找自己弟弟的恩静主厨，看见李镇根却拿刀冲向他！原来恩静主厨的妹妹曾与李镇根交往过，却突然间人间蒸发再也联系不上了，恩静跟随SNS线索来到此地，以为李镇根的新女友就是卢多贤，加上多贤一家人时常有些怪异的举动，因此之前一直对她怀有敌意。其实是恩静的妹妹可能已惨遭李镇根杀害，让恩静想为妹妹复仇。



主厨殷继勋以及卢多贤的情感联动依旧存在，殷继勋虽然也感受到卢多贤的情绪波动，能够及时出现或用美食安慰她，但殷继勋却迟迟不正面回应，两人的关系也一直处於暧昧阶段，这令卢多贤想要放弃这段单恋，於是直接告诉殷继勋她会结束这一切。殷继勋是否能正视自己的感情呢？



李镇根不断唤起身边人的记忆，原来他小时候就是常常欺负殷继勋的同学，而警察局新来的菜鸟刑警池元卓，竟然是以前向殷继勋密报自己父亲可能是拐走他妹妹嫌犯的关键人物！为了不背负杀人犯儿子的罪名，他改名重新回来这个社区，有什么真正的目的呢？卢多贤也终於想起殷继英原来是跟她同班的女孩，此时李镇根更表示自己知道继英失踪的真相！到底是谁带走继英的呢？



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