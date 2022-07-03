曾饰演金南佶、朴叙俊、车银优等童年时期的文佑镇，在《第六感之吻》「暴风成长」的模样差点认不出来！

褪去先前稚嫩的样子，文佑镇抽高又变声，脸部线条更加俐落，日常照颇有爱豆的感觉！

由尹启相、徐智慧等主演Disney+原创电视剧《第六感之吻》於本周迎来大结局，在剧中饰演两人童年时期的小演员为文佑镇及李蔎娥。文佑镇在剧中饰演一位孤儿，帮助迷路的李蔎娥寻找回家的路，两人也结下不解之缘。

文佑镇出生於2009年，今年13岁。除了演技以外，还会弹钢琴、古筝、吉他、跳芭蕾舞等，可谓多才多艺。他曾在多部电视剧里饰演过男主角的童年时期，比如：《名不虚传》和《热血祭司》金南佶、《金秘书为何那样》朴叙俊、《我的ID是江南美人》车银优、《Kill It》张基龙、《Watcher》徐康俊、《我的国家》梁世宗、《虽然是精神病但没关系》金秀贤、《Alice》周元、《恶魔法官》池晟等。

文佑镇还曾特别出演徐玄振、李民基主演的《爱上变身情人》，与两位演员展现默契般的配合，令观众印象深刻。

另外一部作品则是和李升基合作《Vagabond》，两人以「叔侄」的身分相遇。



值得一提的是，文佑镇与另一位童星金康勋是「同龄朋友」，两人还曾经一起出演过《我的国家》、《小偷家伙，小偷大人》等作品。看到这两位小演员暴风成长、好好长大的模样，是不是觉得相当欣慰啊？期待他们未来更加闪耀的发展！

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