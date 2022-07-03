曾飾演金南佶、朴敘俊、車銀優等童年時期的文佑鎮，在《第六感之吻》「暴風成長」的模樣差點認不出來！

褪去先前稚嫩的樣子，文佑鎮抽高又變聲，臉部線條更加俐落，日常照頗有愛豆的感覺！

由尹啟相、徐智慧等主演Disney+原創電視劇《第六感之吻》於本週迎來大結局，在劇中飾演兩人童年時期的小演員為文佑鎮及李蔎娥。文佑鎮在劇中飾演一位孤兒，幫助迷路的李蔎娥尋找回家的路，兩人也結下不解之緣。

文佑鎮出生於2009年，今年13歲。除了演技以外，還會彈鋼琴、古箏、吉他、跳芭蕾舞等，可謂多才多藝。他曾在多部電視劇裡飾演過男主角的童年時期，比如：《名不虛傳》和《熱血祭司》金南佶、《金秘書為何那樣》朴敘俊、《我的ID是江南美人》車銀優、《Kill It》張基龍、《Watcher》徐康俊、《我的國家》梁世宗、《雖然是精神病但沒關係》金秀賢、《Alice》周元、《惡魔法官》池晟等。

文佑鎮還曾特別出演徐玄振、李民基主演的《愛上變身情人》，與兩位演員展現默契般的配合，令觀眾印象深刻。

另外一部作品則是和李昇基合作《Vagabond》，兩人以「叔侄」的身分相遇。



值得一提的是，文佑鎮與另一位童星金康勳是「同齡朋友」，兩人還曾經一起出演過《我的國家》、《小偷傢伙，小偷大人》等作品。看到這兩位小演員暴風成長、好好長大的模樣，是不是覺得相當欣慰啊？期待他們未來更加閃耀的發展！

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