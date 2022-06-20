南柱赫被爆校园霸凌，所属社火速回应：「绝非事实、演员非常痛苦，将起诉最初爆料者」

今日有网友向媒体爆料称，他在中学6年期间一直遭到校园霸凌，加害者之一就是演员南柱赫。南柱赫所属社已发声明澄清，表示将起诉最初造谣者。

南柱赫在今年初的口碑佳剧《二十五，二十一》中饰演男主角「白易辰」，温柔成熟的形象让不少人大呼心动。 不料近日有自称中学同学的网友爆料称，他读书时的作为与萤幕形象相差甚远。



爆料者对韩国媒体TheDaysNews表示，南柱赫和15个不良少年组成的团伙走在一起，学校里被他们欺负的人不在少数。 在供餐时间用身体撞人插队是基本的，一边辱駡一边打人也是每天都发生，还经常使唤人去便利店买面包。 爆料者清楚记得对方在后方座位向他丢自动铅芯，在他坐下之前抽走椅子等等。

爆料者表示这样的他以开朗纯情男主角的形象出现在电视上，令他回想起6年的屈辱时光，其他遭受更严重校暴的朋友则已不再看电视，正在接受精神科治疗。

之前一度有网友因为南柱赫和因校暴隐退的志洙关系很近，而质疑南柱赫的品行。 不过两人是2016年拍摄《步步惊心：丽》才结识，亦有人认为南柱赫只是习惯照顾身边朋友，未必知道志洙读书时的为人。



还有粉丝指出，南柱赫是在釜山读国中，3年级才转学到水原，而到高中才进入爆料者说的「水一高中」，与爆料者所说的「中学6年」时间不符。 而且爆料者只有提供毕业证书、没有直接证据，首发媒体也很不出名，对爆料内容保持质疑。

随后南柱赫所属社发声明回应称，经过与演员本人确认，爆料内容乃子虚乌有：「未经事实确认的八卦流言给演员及家人带来了巨大的痛苦...... 不管所属社和演员如何发声明进行澄清，仍被打上红色的烙印，我公司感到非常悲凉和遗憾。 」所属社表示将对最初报导媒体及爆料人进行刑事起诉，并对日后的恶意造谣采取强硬措施。



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