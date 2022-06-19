【有片】他们的目标都是「金刚石」！池晟继「七重人格」后於《Adamas》中「一人饰二角」，首版预告终於公开

除了佩服池晟巧妙地以表情、服装等展现出两种角色，小编看完预告还有个心得...那个男人怎么又出现啦！

预计於下月（7月）27日首播的tvN新水木剧（周三、四播出）《Adamas》，是以围绕在20年前父亲遇害案件中，所被隐藏的秘密而展开的故事。描述隐藏秘密的双胞胎兄弟，和目击者的女儿一起寻找消失的犯案凶器「Adamas」（金刚石），共同抓住真犯的追击剧。由池晟、徐智慧、李秀敬主演，许城泰和吴代焕等共演。这也是池晟与徐智慧继《金首露》后时隔11年再合作。

在首版预告中，短短15秒却出现了10个角色，个性都相当鲜明。他们的目标一致，就是「Adamas」（金刚石）。





池晟曾在电视剧《Kill Me Heal Me》中展现「七种人格」，这次在《Adamas》中饰演双胞胎「宇信」和「秀贤」，为「一人分饰二角」。一个是畅销推理小说作家「河宇信」，一个是首尔中央检察厅特殊部检察官「宋秀贤」。虽然是双胞胎，但对待问题的方式截然不同。小编先猜！在预告中第一个出现的，应该是检察官秀贤；而最后出现的，应该是小说作家宇信。（小编觉得检察官就是要穿正装XD刻板印象？哈哈哈）



徐智慧饰演「殷惠秀」，是宇信的助手、海松集团的长媳。集高雅、美丽、魅力於一身的她，还有独特的神秘感，令人好奇她与宇信会展开什么合作。



李秀敬饰演「金瑞熙」，是一位具正义感又热情的记者，内心则有著深深创伤的人物。













另外，预告中还陆续出现许城泰（目前有ON档剧JTBC《Insider》与姜河那等合作）、吴代焕、崔德文（目前有ON档剧MBC《医法刑事》与苏志燮等合作）、李璟荣（目前有ON档剧MBC《医法刑事》与苏志燮等合作、SBS《为何是吴秀才？》与徐玄振等合作。这位大叔又…又要演反派了吗？！）等人物。

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