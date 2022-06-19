《柔美的细胞小将2》朴珍荣&金高银恋爱进度超快！八笔大胆征服了柔美的嘿咻细胞&爱情细胞EP.3-4

跟刘八笔（朴珍荣 饰）谈恋爱，彷佛坐上了直达浩瀚宇宙的爱情火箭～！XD（不只柔美沦陷了我们也是）

TVING 人气漫改剧《柔美的细胞小将2》在本周五播出的 EP.3-4 中，刘八笔（朴珍荣 饰）直进猛攻金柔美（金高银 饰），两人不仅在密闭的车内热吻 kiss，柔美还到访八笔家过夜，甚至是 EP.4 的结尾，意想不到的人物登场。



原来八笔根本没放下对柔美的感情，更没有去相亲，得知真相的柔美决定勇敢面对这份感情，追上八笔之后坦承地告诉他：「我也想了解你更多。」



两人开始了办公室的秘密恋情，感情升温的速度也飞快～，在交往一周的约会途中，两人在车内就KISS了！！！在此前八笔分享薄荷糖给柔美，以及在柔美快跌倒时稳重的接住她（柔美还触碰到了他结实的胸肌~），或许是在这两者的催化下，加上八笔主动的亲吻，让柔美也跟著陷进去啦！！！



▼柔美的爱情细胞成功闯入了八笔的细胞村，没想到他们超级热情外，还准备了欢迎歌曲：



▼两人的「舌头细胞」首次相见，开心地边听音乐边跳舞：



某天柔美家突然停电，八笔听到后立刻邀请她来自己家住一晚，虽然过程相当紧张，但柔美一放松下来就默默地在八笔的沙发上睡著了…，八笔绅士的为她盖上毯子，还在沙发旁边陪睡了一夜。



白天醒来后，两人还互相给对方心动爆击！最终八笔默默回了一句：「下次我会洗得更快的。（昨晚洗太慢，结果柔美睡著太可惜啦～XD）」柔美的嘿咻细胞直接投降，大喊著下一次是什么时候～。XDDD



▼请点开影片欣赏八笔的 body～。XD



八笔称赞柔美过去长发的模样相当漂亮，结果柔美的短发细胞就被判刑入狱，从此长发飘逸细胞受大众吹捧，嘿咻细胞更告知了头发留长的秘诀：「如果听色色的故事，头发生长的速度会提升 40% 哦~。」不只是19禁还有30禁故事，让人太好奇啦！



而在八笔的鼓励之下，柔美重拾了想要成为作家的梦想，还毅然决然的辞掉工作，打算专心写作。



之后，柔美打算卖掉没在使用的电锅，来多一笔收入，却没想到遇见的买家居然是前男友具雄（安普贤 饰）…。



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