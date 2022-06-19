【有片】他們的目標都是「金剛石」！池晟繼「七重人格」後於《Adamas》中「一人飾二角」，首版預告終於公開

除了佩服池晟巧妙地以表情、服裝等展現出兩種角色，小編看完預告還有個心得...那個男人怎麼又出現啦！

預計於下月（7月）27日首播的tvN新水木劇（週三、四播出）《Adamas》，是以圍繞在20年前父親遇害案件中，所被隱藏的秘密而展開的故事。描述隱藏秘密的雙胞胎兄弟，和目擊者的女兒一起尋找消失的犯案兇器「Adamas」（金剛石），共同抓住真犯的追擊劇。由池晟、徐智慧、李秀敬主演，許城泰和吳代煥等共演。這也是池晟與徐智慧繼《金首露》後時隔11年再合作。

在首版預告中，短短15秒卻出現了10個角色，個性都相當鮮明。他們的目標一致，就是「Adamas」（金剛石）。





池晟曾在電視劇《Kill Me Heal Me》中展現「七種人格」，這次在《Adamas》中飾演雙胞胎「宇信」和「秀賢」，為「一人分飾二角」。一個是暢銷推理小說作家「河宇信」，一個是首爾中央檢察廳特殊部檢察官「宋秀賢」。雖然是雙胞胎，但對待問題的方式截然不同。小編先猜！在預告中第一個出現的，應該是檢察官秀賢；而最後出現的，應該是小說作家宇信。（小編覺得檢察官就是要穿正裝XD刻板印象？哈哈哈）



徐智慧飾演「殷惠秀」，是宇信的助手、海松集團的長媳。集高雅、美麗、魅力於一身的她，還有獨特的神祕感，令人好奇她與宇信會展開什麼合作。



李秀敬飾演「金瑞熙」，是一位具正義感又熱情的記者，內心則有著深深創傷的人物。













另外，預告中還陸續出現許城泰（目前有ON檔劇JTBC《Insider》與姜河那等合作）、吳代煥、崔德文（目前有ON檔劇MBC《醫法刑事》與蘇志燮等合作）、李璟榮（目前有ON檔劇MBC《醫法刑事》與蘇志燮等合作、SBS《為何是吳秀才？》與徐玄振等合作。這位大叔又…又要演反派了嗎？！）等人物。

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