《社内相亲》终映后人气持续暴涨！安孝燮、金世正、金旻奎、薛仁雅都接了新作品，期待他们的全新角色！

《社内相亲》由安孝燮、金世正、金旻奎、薛仁雅主演，讲述隐藏身份和公司代表相亲的职员间的浪漫爱情喜剧故事。两对CP（泰武＆夏莉、成勋＆映书）满满的化学反应，加上搞笑又让人心动的剧情，受到许多观众喜爱。

播出期间，网路上有著满满的讨论度，最高收视达11.6%，也让四位主演 IG 粉丝狂涨，人气持续飙涨。虽然《社内相亲》才终映两个多月，不过...他们都早已经接下新的作品，跟著小编一起来看看吧！



首先是「始祖鸟」安孝燮正在拍摄《在你的时间里》，该剧翻拍自台剧《想见你》，剧中他再次一人分饰两角，要诠释青涩与成熟魅力共存、一心一意地爱著韩俊熙（全汝彬 饰）的「具延准」，以及在1998年，因英俊的外貌和活泼的性格独揽女生人气的「南时宪」。



金世正与崔丹尼尔、南润寿搭挡的《今日的网漫》将在7月29日播出，该剧改编自日本漫画，讲述柔道选手出身的温心在因伤放弃了终身热爱的运动后，成功就职於网路漫画编辑部，立志成为一位优秀编辑的故事。剧中，金世正饰演编辑部的新人编辑「温心」，在《社内相亲》结束后，她也换上俏丽的短发，让人期待新剧的造型呢！



金旻奎确定出演《大神馆Lembrary》，该剧讲述世界之神「Lembrary」附身於现世无名爱豆「禹延宇」身体而展开的幻想罗曼史。他饰演主人公「Lembrary」一角，在与入侵世界的魔王展开战斗的过程中，突然以花美男爱豆的身体睁开眼睛的他，为了适应无名爱豆生活而孤军奋战...。这部的女主角还没有公布，大家想看他和谁搭挡呢？



而薛仁雅在4月与 GOLDMEDALIS 签订专属合约，成为金秀贤、徐睿知等人的同门。新剧《Oasis》的故事背景在动荡不安的1980至1990年代时代剧，薛仁雅饰演「吴贞信」，是南海剧场的女儿，与张东润饰演的「李斗学」是青梅竹马，这也是他们继《学校2017》后再次合作～

喜欢他们的朋友们，到时候一定要记得追剧啦！

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