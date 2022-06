《社内相亲》终映后人气持续暴涨！安孝燮、金世正、金旻奎、薛仁雅都接了新作品，期待他们的全新角色！

《社内相亲》由安孝燮、金世正、金旻奎、薛仁雅主演,讲述隐藏身份和公司代表相亲的职员间的浪漫爱情喜剧故事。两对CP(泰武&夏莉、成勋&映书)满满的化学反应,加上搞笑又让人心动的剧情,受到许多观众喜爱。

播出期间,网路上有著满满的讨论度,最高收视达11.6%,也让四位主演 IG 粉丝狂涨,人气持续飙涨。虽然《社内相亲》才终映两个多月,不过...他们都早已经接下新的作品,跟著小编一起来看看吧!



首先是「始祖鸟」安孝燮正在拍摄《在你的时间里》,该剧翻拍自台剧《想见你》,剧中他再次一人分饰两角,要诠释青涩与成熟魅力共存、一心一意地爱著韩俊熙(全汝彬 饰)的「具延准」,以及在1998年,因英俊的外貌和活泼的性格独揽女生人气的「南时宪」。



"#BusinessProposal" actor #AhnHyoSeop and "#Vincenzo" actress #JeonYeoBin were spotted filming for their upcoming Korean remake of Taiwanese drama “Someday or One Day” which is set to release on 2023.



#SomedayOrOneDay #너의시간속으로 #전여빈 #全汝彬 #안효섭 #安孝燮 #사내맞선 pic.twitter.com/ZK3ndZo8du