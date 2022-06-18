《社內相親》終映後人氣持續暴漲！安孝燮、金世正、金旻奎、薛仁雅都接了新作品，期待他們的全新角色！

《社內相親》由安孝燮、金世正、金旻奎、薛仁雅主演，講述隱藏身份和公司代表相親的職員間的浪漫愛情喜劇故事。兩對CP（泰武＆夏莉、成勳＆映書）滿滿的化學反應，加上搞笑又讓人心動的劇情，受到許多觀眾喜愛。

播出期間，網路上有著滿滿的討論度，最高收視達11.6%，也讓四位主演 IG 粉絲狂漲，人氣持續飆漲。雖然《社內相親》才終映兩個多月，不過...他們都早已經接下新的作品，跟著小編一起來看看吧！



首先是「始祖鳥」安孝燮正在拍攝《在你的時間裡》，該劇翻拍自台劇《想見你》，劇中他再次一人分飾兩角，要詮釋青澀與成熟魅力共存、一心一意地愛著韓俊熙（全汝彬 飾）的「具延准」，以及在1998年，因英俊的外貌和活潑的性格獨攬女生人氣的「南時憲」。



金世正與崔丹尼爾、南潤壽搭擋的《今日的網漫》將在7月29日播出，該劇改編自日本漫畫，講述柔道選手出身的溫心在因傷放棄了終身熱愛的運動後，成功就職於網路漫畫編輯部，立志成為一位優秀編輯的故事。劇中，金世正飾演編輯部的新人編輯「溫心」，在《社內相親》結束後，她也換上俏麗的短髮，讓人期待新劇的造型呢！



金旻奎確定出演《大神館Lembrary》，該劇講述世界之神「Lembrary」附身於現世無名愛豆「禹延宇」身體而展開的幻想羅曼史。他飾演主人公「Lembrary」一角，在與入侵世界的魔王展開戰鬥的過程中，突然以花美男愛豆的身體睜開眼睛的他，為了適應無名愛豆生活而孤軍奮戰...。這部的女主角還沒有公布，大家想看他和誰搭擋呢？



而薛仁雅在4月與 GOLDMEDALIS 簽訂專屬合約，成為金秀賢、徐睿知等人的同門。新劇《Oasis》的故事背景在動盪不安的1980至1990年代時代劇，薛仁雅飾演「吳貞信」，是南海劇場的女兒，與張東潤飾演的「李斗學」是青梅竹馬，這也是他們繼《學校2017》後再次合作～

喜歡他們的朋友們，到時候一定要記得追劇啦！

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