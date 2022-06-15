BTS防弹少年团直播公开暂停团体活动！成员们将各自solo，队长RM坦言遇瓶颈：「团体失去了方向」

RM：「想休息的话好像变成了罪人」、「我们是一体的」、「只想跟BTS长长久久地在一起」这场直播真的太好哭了啦！TAT

红遍全球的人气男团 BTS 防弹少年团 在昨晚直播的「真防弹聚餐」影片中，宣布了将中断团体活动，成员们将集中在个人活动上，这段「单飞不解散」的发言，也让ARMY粉丝们有了非常多的感触。

聊到最后，队长 RM 也话说到哽咽，直播中间他说到整个偶像界的体制并没有给人足够的时间成熟，大家经常因为忙著消化行程，无法顾及个人的成长。成员们也表示认同，纷纷流下了眼泪。SUGA也表示自己渐渐失去创作的灵感，无法像过去一样从中感受到曾有的乐趣。



9年来因为宿舍生活大家都生活在一起，真的是比家人还要像家人了！搬出宿舍后，大家也会展开个人的 solo 活动，也透露了会从 J-hope 开始，J-hope 也表示队友之间谈了很多，即使是稍微分开一下子，未来才知道如何再次重组，希望大家不要想得太负面。

RM 期间提到开始做音乐成为 BTS，是想向世界传达想说的讯息，但在推出《ON》之后，团体感觉不一样了，也拿疫情当藉口，之后《Dynamite》大爆发，而推出《Butter》和《Permission to Dance》时，已经不清楚我们现在到底是怎么样的团体了，过去用歌词来传递生活意义的这些感觉，慢慢消失不见，缺少了寄托。」

成员们因为疲倦有感而发对粉丝们说了很多话，现在停下团体的脚步各自沉淀这件事情，也获得了很多支持，但还是忍不住流下难过的泪水，更感谢 BTS 是透过直播告诉大家这么重要的消息。

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