《金秘书为何那样》开播4周年！朴叙俊＆朴敏英依旧是许多人最爱CP，剧中「浪漫床戏」点击突破3亿！

由朴叙俊、朴敏英主演的《金秘书为何那样》在4年前的今日（6月6日）开播。

该剧改编自同名漫画，讲述财阀二世「裕明集团」副会长、颜值实力兼具的男主李英俊，和在他身边如影随形、既当秘书又当司机、能力满分的9年女秘书金微笑的故事。



虽然《金秘书为何那样》也是自恋狂＋傲娇总裁＆平凡女的老梗设定，不过...不同的组合就是能激出不同的火花！朴叙俊＆朴敏英的之间散发甜蜜化学反应， 就受到许多观众的喜爱，相信这对依旧是不少剧迷心中的最佳的萤幕CP吧！？



第13集中，金微笑主动到副会长家：「我不回家，会整晚和副会长在一起。」李英俊：「现在就这样进到我家的话，今晚我无法调节速度，今晚...我绝对无法踩煞车。」两人一路吻到房间，李英俊将自己的衣服一件件脱掉，露出结实的胸膛，并甜蜜告白：「我爱你♥」这段当时播出引发热烈讨论，目前 Youtube 点击率已经突破3亿，看来大家都有在偷偷复习啊（笑）！



而朴敏英日前已经与高庚杓、金宰永搭挡新剧新剧《月水金火木土》，她将在剧中变身拥有完美外貌、能力、魅力的单身生活帮手「崔尚恩」，从出生开始就被培养成了完美的人类，她选择了「单身生活健康者」这一职业，而不是结婚。

朴叙俊则将与韩韶禧、魏河俊（魏嘏隽）搭挡《京城生物》，他饰演「张太尚」一角，北村最著名的资产家兼京城第一情报通。为了在时代中存活，有著自己独特的处世之道。凭藉著优秀的观察以及洞悉能力，让他名声享誉所处地域。

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