尹灿荣&奉宰铉《黑帮的我成了高中生》完美收官！结局告诉你「何谓优秀的大人」（EP.7-8）

由尹灿荣、奉宰铉主演，李瑞镇特别演出的《黑帮的我成了高中生》，昨(19)日下午播出播出结局，观众评价「感动」、「完美结局」，对於戏剧想传达的主题也有所感触。

（以下涉及剧情）



金德八（李瑞镇饰演）上身的宋理宪（尹灿荣饰演），校内校外都被指控校园暴力，最麻烦的是反被加害者上警局起诉，崔世京爸爸（徐泰华饰演）著急著让案子移交到自己所属的检察厅。洪载民（周润灿饰演）成为关键人物，崔世京（奉宰铉饰演）要他拿出证据反转一切，洪载民却摇摆不定。宋理宪看著洪载民，只是要求他别再欺负同学、好好把高中读完。

检察厅首度召集所有人那天，洪载民出现了，把所有证据摊在阳光下。他被移送感化院时，看见了真正的宋理宪哭著道歉。后面才揭晓，金德八也看见宋理宪了，知道自己时日不久了。



金德八帮宋理宪处理李眉京（黄宝罗饰演）、让宋理宪脱离裴会长，宋理宪妈妈也得到良好的恢复，另一边崔世京试图脱离爸爸的控制。一周的时光倒数，金德八终於见到失踪的李七星（李璟荣饰演），且和金东水（元太珉饰演）、韩宗哲（高东旭饰演）、崔世京都说出自己附身的真相。

崔世京也看见了真正的宋理宪，两人说出彼此的心理话和解。崔世京亦明白真正的宋理宪要回来了，他对金德八说：「你，是我遇见的所有人当中，最优秀的朋友，也是最优秀的大人。」



天亮，反倒是宋理宪要走了，他说：「从天桥上跳下去的时候，我已经把一切都放下了。我累了，已经没有余地过剩下的人生了。但托叔叔的福，能看到我自己幸福的样子，我很开心，有人能以我的样貌幸福生活，我对此已满足。」



最后，画面转大大学校园，金德八和崔世京考上了同个学校！虽然崔世京喊金德八大叔，但两人还是像朋友一样吵吵闹闹，谈话中可知金德八也和东水、宗哲仍保持联络。

观赏完全集，不少网友评价对於结局讶异但非常动容，还纷纷敲碗第二季。《黑帮高》确实照著导演李成泽说明的意旨「想告诉大家何谓优秀的大人」而走，这些卷入暴力事件的未成年高中生，从家庭到学校都因为大人的放任、情绪勒索甚至是直接伤害，导致了各种悲剧发生。虽然《黑帮高》起初改编BL小说因差距太大受到微词，但走出了全新故事给予观众全新启发。



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