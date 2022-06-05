《我独自生活》预告：SHINee「91 LINE」Key＆珉豪又出动！这次还找来Highlight东云一起到汉江玩

从一开始就吵吵闹闹的，感觉又是笑点满满的一集！

SHINee「91 LINE」Key和珉豪又将一同出现在MBC综艺《我独自生活》中啦！该集节目将於下周五（10日）播出。性格迥然不同的两人，日常生活就是「斗嘴」，也时常惹出许多笑料。

今年初（2022年）也曾一起出演《我独自生活》的他们，在采访时提到，彼此都是第一次遇到彼此这样的人物，像是站在相反的立场，却又是最亲近的朋友。感到舒服又感谢，气氛相当温馨。







而在最新预告中，可以看到珉豪载著Key前往当天的目的地。只见Key不断地照镜子，让珉豪忍不住发问：「哪有人一分钟看一次镜子的？」Key不以为然：「因为我的样貌每分钟都在改变」珉豪无奈：「您真厉害、真厉害～」节目还没正式播出，就已经想笑了XD





而「91 LINE」当天的行程，原来是要到汉江玩「水上滑板」，还邀请同为1991年出生的Highlight「忙内」东云一起参与该活动。有「万能体育人」之称的珉豪自然游刃有余，势在必行的样子。









有别於Key和珉豪的兴奋，东云似乎不太能适应？一个人留在岸边的他，之后究竟会不会随著好友们一起玩耍呢？看到「91 LINE」徜徉於汉江上，感觉心情跟著宽阔起来了吧～记得要锁定节目哦！

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