SEVENTEEN在待机室超吵！遭IU「投诉」：当时很好奇隔壁是谁，真的太吵了！我以爲是在市场 XD

人气男团 SEVENTEEN 在5月27日带著回归正规四辑《Face the Sun》回归，近日 Hoshi、WOOZI、Dino、DK 和胜宽作为嘉宾出演 IU 主持的音乐节目《IU的Palette》。

IU 开场时说：「今天的人有点多，我们很久没有邀请团体歌手了。粉丝们应该都知道，我最近行程有点忙，好久没有拍摄《Palette》了。我和今天的嘉宾几乎不认识，但收看节目的观众们，应该会感到很新鲜。」并介绍 SEVENTEEN 。



IU 提到记得他们，她著说：「在最近的《金唱片奖》上，我在隔壁的休息室，你们知道吗？我当时很好奇隔壁是谁，真的...太吵了！」DK 就笑说：「我们太吵了啊～」胜宽也说：「当时应该受到很大的压力，表达的很含蓄。」IU 又说：「我当时想肯定是男生，还以为自己是在市场呢！」胜宽坦言因为他们工作人员也很多，不止一次听到旁边的歌手抗议，IU 还开玩笑：「我也...稍微抗议了一下。」



由於待机室的隔音没有很好，IU 表示自己不是故意要偷听：「我化妆的时候，听到你们说话，偶尔会笑一笑，总之我觉得你们的关系很好啊！那天各位的舞台顺序在我前面，我通过萤幕看到舞台，觉得特别特别好（比了大拇指），《IU TV》拍到了这部分。」成员们也表示有看过 XD



节目中，IU Cover 了 SEVENTEEN 的〈Darl+ing〉； SEVENTEEN 也演唱了 IU 的〈Blueming〉，真的都很好听啊！

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