金多美关键回归《魔女二部曲：另一个她》7月1日台湾上映！导演激赏：这角色非李钟硕不可！

以《暗黑新世界》、《暗夜天堂》等作展现独特作品风格的朴勋正导演，率领《魔女首部曲：诞生》原班团队打造《魔女二部曲：另一个她》，将展现更宏伟开阔的世界观，以及更强劲独特的动作场面！《魔女首部曲：诞生》精彩续作《魔女二部曲：另一个她》将於7月1日在台湾精彩上映。

《魔女二部曲：另一个她》故事叙述一名少女（申始雅饰）（申诗雅）独自幸存於被毁灭的秘密研究所，对於外面的世界感到陌生的少女，偶然遇见庆熙（朴恩斌饰）和大吉（成愉频饰）这对姊弟，和他们成为朋友。就在少女渐渐适应温暖的日常生活时，各怀鬼胎的势力开始追查少女的行踪……以1408比1的超强竞争率脱颖而出，成为新任魔女的「怪物新人」申始雅，将在《魔女二部曲：另一个她》中展现充满神秘氛围又极具爆发力的角色魅力。此外还包括《恋慕》朴恩斌、《浪漫医生金师傅》徐恩秀、《太阳的后裔》晋久、《作家我就烂》成愉频、《V.I.P.》李钟硕等实力派演员参演本作，而透过《魔女首部曲：诞生》一鸣惊人的金多美，这次也回归扮演关键人物。





申始雅被问到是否会因为《魔女首部曲：诞生》太受欢迎了而有压力，她坦言：「金多美姐姐的演技非常好，因此让我压力很大。但我带著责任感，努力研究这独一无二的全新少女角色进行拍摄。」申始雅还透露前辈金多美给她很多建议，让她非常感谢，而近几年以多部话题韩剧令观众印象深刻的朴恩斌，也透露自己在《魔女二部曲：另一个她》中展现崭新的模样，她说：「电视剧《你喜欢布拉姆斯吗》杀青后，马上开始准备《魔女二部曲》和《恋慕》，在《恋慕》开拍前，一直都在拍摄《魔女二部曲》。在电影中出现了不曾在电视剧中展现过的言行举止，像是粗鲁的口吻，或是我平常不太会使用的语句，导演写的台词都很痛快，剧本真的很棒！」



《魔女二部曲：另一个她》是李钟硕退伍后，睽违5年回归大银幕的作品，饰演秘密研究所的负责人「张」，追查消失少女的行踪，同时是和魔女计画的创始人「白博士」誓不两立的角色。对於请李钟硕饰演这个角色的原因，朴勋正导演曾在《V.I.P.》时跟李钟硕合作，并表示他的表现超乎导演想像，导演甚至说：「我很苦恼有哪位演员能展现出『张』这个角色的魅力，觉得一定要请李钟硕演员来诠释。这是没有过多说明的角色，当他一出场时，观众要透过他的行动了解到他有著不可告人的秘密，因此我认为这角色需要由李钟硕演员来饰演。」导演同时透露：「比起前作，续作花了更多钱，规模变得更大了，演员们也更辛苦了。若说前作的动作场面有空间上的限制的话，续作则出现了在宽广空间中展开的动作戏！」动作巨献《魔女二部曲：另一个她》将於7月1日在台上映。



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