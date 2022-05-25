继《记忆法》后再度饰演主播！金东旭将与秦基周合作新剧《偶然遇见的你》

「安扣nim」再就业！金东旭这次将与正在热播的《现在开始是Showtime！》女主角秦基周，合作新剧《偶然遇见的你》。

於2019年播出、张东润和金所泫主演的《朝鲜浪漫喜剧–绿豆传》编导组合，将於今年（2022年）再推新作《偶然遇见的你》，预计於下半年作为KBS水木剧（周三、四）与观众们见面。

《偶然遇见的你》描述回到过去寻找连续杀人案真相的男人，和为了阻止父母结婚而开始时空旅行的女人，两人相遇后发现彼此的目标相互重合，领悟真相与目的的故事。由金东旭和秦基周主演。



金东旭饰演「海俊」，是一名冷静、直率的社会部记者，更成为最年轻的周末新闻主播。得到往返时间的能力后，因为遇见「允英」而被卷入神秘事件之中。



秦基周饰演「允英」，她梦想成为一名作家，却为了现实变成上班族、一名出版社编辑。因为可疑的车祸和海俊相见了，莫名其妙穿越到过去。



金东旭主演的《猪猡之王》已於上月底（4月）播毕，本月中旬还与曾经合作过《那个男人的记忆法》的文佳煐特别出演ON档的《流星》，为当时的副导演李秀贤应援，令剧迷们直呼：「论售后还是记忆法CP强！」



秦基周目前则与朴海镇主演《现在开始是Showtime！》，并在剧中饰演热血巡警「高璱邂」。

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