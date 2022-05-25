V＆Jennie疑传恋情，G-Dragon突换自家品牌IG头像，变成黑白骂人手势照片！

防弹少年团V和BLACKPINK Jennie爆出传出，连带著Jennie的绯闻男友BIGBANG G-Dragon也受到了极大的关注。

这两日韩饭圈最大的新闻莫过於疑似V和Jennie同游济州岛的照片流出，而恰巧GD前不久刚刚传出与Jennie分手，多重巧合很难不让民众们遐想连篇，只是无论是YG还是HYBE都未对此事做出任何官方声明，原本有韩媒报导称YG内部人士表示这是艺人的私事，无可奉告，但很快相关新闻就被删，摸不清看不透，更让此事蒙上了一层纱。

事情并未到此结束，韩媒又发现GD的品牌「peaceminusone」SNS帐号突然换掉了头像照片，而照片还是一张竖著中指的不雅照，此前该帐号的头像一直是一张黑色背景，印著LOGO「peaceminusone」的照片，微妙的时间点难免又激发出民众们一大波好奇。



此外，GD的SNS小号还被发现删掉了10条PO文，原本截止至23日曾有2181篇内容，现在也只剩下了2171篇，并且已经转为了非公开形式。



广大网民推测可能是GD意识到与Jennie的分手传闻，去年两人就曾爆出2次绯闻，当时媒体称他们已经交往了1年，他们经常在GD位於汉南洞的家中约会。 直到最近网民发现GD的小号取关了Jennie，两人被传情变一度登上热搜榜。

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