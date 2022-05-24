[分集剧情]《Again My Life》结局倒数计时收视再飙高！李准基三箭齐发再下一城后势力却遭分化！重生后最大危机（EP13－14）

[有雷]《Again My Life》机智对决达到最高峰！李准基要拉下检察长就一定会做到！使出所有招式再将赵泰燮一军！但发现自己身边的人开始被赵泰燮拉拢，民秀学长跟金山来的厅长全石圭，看似要投奔敌方了，真的会黑化吗？还是另有盘算？

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《Again My Life》剧情超精彩，金熙宇（李准基饰）为了救具检察官而再度与前世取他性命的对手展开对决，甚至打完金熙宇直奔赵泰燮（李璟荣饰）办公室，表示如果议员希望不再追查上司金锡勋儿子JQ建设一案，他会乖乖照做。赵泰燮预计让金锡勋成为内定检察总长，因此劝金熙宇停止追查，但金熙宇无欲无求的样子令他摸不著头绪。想找人制衡他，於是找来了李民秀（郑尚勋饰），李民秀的条件是交出仇人未来电子的会长，让他入狱后即会乖乖成为赵泰燮的人马。



就在金锡勋检察总长进行听证会的同时，原金山厅长全石圭也召集了记者同步揭开JQ建设金锡勋儿子的投标贪腐疑云，金锡勋不惜大义灭亲亲手逮捕儿子的同时，由黄真龙议员爆出金锡勋与金山具议员等人的贿赂丑闻，也由东部地检金圭丽检察官爆料JQ画廊金锡勋的夫人以美术品洗钱，就连记者金韩美也在此刻亲上火线，揭开自己就是金锡勋私生女的身世真相，三箭齐发让金锡勋不得不下台一鞠躬。



赵泰燮拉拢了李民秀，同样的金熙宇也正在找能与赵泰燮制衡的力量，於是他协助政坛的黄真龙议员，揭露不法事件而让他成为大韩党的党代表。不过赵泰燮也看中了全石圭，要让他成为目前空缺的中央地检检察长，虽然全石圭告诉熙宇自己被赵泰燮拒绝了，但他却又顺利坐上了中央地检的首长位置。到底他是否真的投靠赵泰燮？还是他受到什么样的威胁？



金熙宇开始著手斩断赵泰燮的资金链朴大浩，在赵泰燮威胁天下集团金熙雅（金智恩饰）合作的同时，金熙宇与金熙雅正联手打算吞掉JQ建设，哄抬了价格并让朴大浩资金调度出现问题，另一边金熙宇想调查半岛银行的计画却受到全石圭的阻止，於是他找了金融管理院的首长来控制半岛银行资金流出，朴大浩开始心急无法达成收购任务。下一集金熙宇终於正式向赵泰燮宣战！



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