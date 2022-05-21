资深演员李顺载提及金赛纶酒驾事件，语重心长：「艺人要经常怀有感恩之心，谦虚且小心行事」

爷爷说的很有道理～

正在《Again My Life》 饰演李准基恩人的资深演员李顺载，19日於电影《你好》特映会会后，谈到了近日震惊韩国演艺圈的金赛纶酒驾事件‎。



根据各大韩媒昨（20）日的报导，李顺载接受了采访提及看了前一天金赛纶因酒后驾驶而引发议论的相关新闻。李顺载语重心长的表示：「我想拜托年轻朋友们一件事情，一再再（因酒驾）出现交通事故报导，绝对不能那样。 艺术家都被认为是能自由奔放、随心所欲的，事实上并非如此。」

「虽然常常说艺人不是公众人物，但仍有公众人物的特质，我们的一举一动都对社会产生影响，特别是对年轻朋友的影响很大，所以要遵守法规。也就是说，要经常自我克制不要去做那样的事，不要因为赚了很多钱就骄傲起来，要经常怀有感恩之心，谦虚且小心行事。」

李顺载身为演艺圈大前辈，对於后辈的丑闻总不避讳公开批判，如2019年胜利相关的Burning Sun事件。有网友认为他的话总是很受用，不过也有人认为他自己也没资格批判他人，因为他去年曾被指控压榨前经纪人。对於该事件，他当时回应是经纪公司在处理劳资雇佣上出了错误，且承认没有将经纪人的职务划分清楚，最终道歉：「很惭愧，很抱歉没能为旗下演员们树立榜样。」前经纪人亦接受。

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