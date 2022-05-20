金泰梨Vlog与妈妈通话超可爱！妈妈还问出《二十五，二十一》剧迷的心声：「为什么没和易辰结婚？」

金泰梨为了回报粉丝们的喜爱，她亲自企划、筹备、制作 Vlog《那里是这里吗》，带著粉丝重回她主演的电视剧《阳光先生》、《二十五，二十一》的拍摄地。

第3支 Vlog 中，金泰梨一开始就提到：「昨天睡得比较晚，因为昨天是《二十五，二十一》最后一天播出，有很多人发来问候，为了回覆他们，所以（就睡得比较晚）。」



在她从木浦开车去全州的途中，妈妈打电话来，妈妈先问她有没有在家，金泰梨：「没有，我在开车。」妈妈：「运动？妈妈也刚运动完在走回家呢！」金泰梨：「开车！开车！」妈妈：「运动！运动！」因为开车（운전）、运动（운동）的韩文发音太相似，母女俩一直鸡同鸭讲 XD



而妈妈似乎也看完《二十五，二十一》结局，就问道：「为什么没和易辰结婚？我是能够理解...」金泰梨也回：「能理解就行了呗！」妈妈继续说：「总之...多亏了女儿，两个月来都很幸福也很有意思，不是因为是我的女儿才这样。」金泰梨：「就算是别人家的女儿，也很帅气！但是（别人家的帅气女儿）是我女儿！」



之后，妈妈继续问：「但是（以后）还要练击剑吗？当作兴趣爱好？」金泰梨：「我倒是想学，但是一天没有练习就会变得迟钝，每天都练习的话，太痛了！而且也没有时间。」母女俩对话真的太可爱啦～！



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