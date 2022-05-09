新任「PSY女郎」秀智在《Celeb》里疯狂换装：穿了13套美服，这套红色波点裙成了爆红款式！

「国民初恋」秀智在「鸟叔」PSY新曲《Celeb》MV中将美发挥到了极致。
凭藉《江南Style》火遍全球的PSY每次发新曲都会和人气女歌手合作，之前有「性感小野马」泫雅，到「成人爱豆」Brown Eyed Girls的佳人，本次则是「国民初恋」秀智，两人推出了动感舞曲《Celeb》，MV上线不到12小时狂吸500万人观看。
因为MV是复古风格，秀智在有片中疯狂换装，打造千变万化的复古女郎，每一身都很亮眼。秀智的登场造型就是这条白色的单肩开叉连衣裙，修长白皙的美腿直击观众视线，黑色的羽毛高跟凉鞋和白裙形成强烈反差，这一身又性感又帅气。
浅紫色短款连衣裙活动性强，让秀智跳起舞来都毫无束缚感，大方领正好秀出锁骨，柔美又典雅。
白色摸胸配以蓝灰色轻纱，再加上浅桃红色长裙，把夏日的清凉与火热感融合在了一起，仙气轻盈，美出了新高度。
红色格纹上衣配搭配夸张的白色耳环，甜美少女气质都快要溢出银幕了。
天蓝色衬衫+亮片绿色流苏裙，优雅又带点嬉皮，是秀智很少见到的风格哦。
饱和度这么强的绿色也只有皮肤白到发光的秀智能穿出味道，夸张的肩膀设计很有复古感觉，裙子短而显得格外俏皮。
裸色无袖暗纹连衣裙配上温柔气质大破浪卷发，这一身可以直接穿著去颁奖礼了。
红色西装Look，「国民初恋」秒变女大佬，连气场都强大了100倍。
明明是最普通的白色字母T恤，却因为在腰部绑上了几何图案的「围巾」而显得随性休闲又时尚。
红波点长连衣裙配上红色袜靴，满眼的红色更衬得秀智活力四射。 连衣裙的袖子部份是宽松蓬蓬袖设计，裙子则是伞状，这也是本MV里最具复古味道最美的一套，据说已经是爆款了。MV播出后无数网友开始深挖裙子的品牌，被扒出来自MSGM，售价84万（韩币）。 不过这么夸张的造型，其实不太适合日常穿搭啦。
桃红色网纱罩衫有种又土又仙的感觉，老实说这套Look也只有秀智能Hold得住，再配上宝石蓝的靴子，将撞色进行到底。
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