【百想艺术大赏】李俊昊&金泰梨各自打败前辈的获奖理由：「表现超越期待」、「另一种等级的演员」 McQueen STUDIO三部网漫推荐――《秘密关系》、《明天也是上班日！》、《水男孩――好想谈恋爱！》

一起来看看评审给出李俊昊&金泰梨什么样的演技评价吧！

2022年举行的《第58届百想艺术大奖》在上周末圆满落幕，这一次的竞争真的非常激烈，评审间的讨论综合流行与艺术并分析现下趋势而成的结果，在每一阶段的筛选都努力做到公平性。

主持人：申东烨、秀智、朴宝剑（完整得奖名单）



官方也公开了一些作品的获奖理由，其中关注度相当高且竞争最为激烈的「男子最优秀演技奖」与「女子最优秀演技奖」则是对两位新生代演员做出的高度肯定的评价。

「男子最优秀演技奖」入围者：金南佶《解读恶之心的人们》、李政宰《鱿鱼游戏》、李俊昊《衣袖红镶边》、任时完《Tracer》、丁海寅《D.P：逃兵追缉令》

由李俊昊夺得此奖，最终4比2比1，评审以李俊昊、李政宰、金南佶进行了3场讨论，其中4位评审始终支持著李俊昊而得出结果。评审表示：「李俊昊展现了超出主流题材预期的演技。」、「原以为他只是偶像出身的演员，这一次他证明了自己是把作品看得彻底的演员，让人感觉他超越了自我的极限。」

「女子最优秀演技奖」入围者：金泰梨《二十五，二十一》、金惠秀《少年法庭》、朴恩斌《恋慕》、李世荣《衣袖红镶边》、韩韶禧《以吾之名》

女子票数方面，以5比1比1，在金泰梨5、金惠秀和韩韶禧各得1分的情况下，由金泰梨最终胜出。评审表示：「她是完全不同等级的演员。演员们经常用自己名字的存在感去演戏，但在《二十五，二十一》中感受到她以罗希度这个角色，展现了非常卓越的演技。 她也成为了引领其他角色往前走的 One Top 主人公。」

大家觉得如何呢？

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