《结婚白皮书》李沇熹及李阵郁被交办的「机智的婚礼任务」能否顺利解决！准新郎新娘必看的电视剧

Kakao TV的原创电视剧《结婚白皮书》即将於5月23日首度公开。而已婚的李沇熹也将以预备结婚的准新娘回归，还暗示所有观众「准新郎有时是力量但也会是难关」，即将展现给大家看的是「机智的婚礼任务」。

Kakao TV原创系列《结婚白皮书》中，女主角李沇熹即将饰演一位历经2年的热恋期想要与男友徐俊亨（李阵郁饰）步入礼堂的聪明准新娘金娜恩。而目前已婚的李沇熹也提到自己接演这部作品的想法，主要是因为女主角与她年龄相仿，并且在准备结婚的这过程中有著许多相同的状况，让李沇熹感到很有共鸣，不知不觉中在心中也为娜恩喊声「加油」。



主角娜恩从大学时期一路顺顺地道大企业上班、升迁，从来都没有让父母担心过，是标准的「妈朋女」，她与心爱的男友俊亨决定结婚后，梦想著幸福的新婚生活，她的个性率直，不管是在公司工作方面，在恋爱方面也一样坦白不隐藏，在爱人面前不加修饰，所以个性上更加可爱。



李沇熹为了表现这样直率可爱的娜恩，也参考了很多小资族如何穿搭，以及询问了身边一些决定要结婚的女生们，与男朋友互动的日常小细节，恋人之间如何才能表现得更自然更可爱，做足了准备。而且娜恩这个角色是一个现实主义者，想在现有的资源及预算下按照计画完成事情，不过她的男友俊亨却是相反的，认为结婚只有一次机会，无条件想做到最好，是位理想主义者。



在准备婚礼的过程中也会发现两人在消费价值观上有很大落差，李沇熹也坦言所谓的结婚，就是两个本来过著不同生活的人相互磨合相处的过程，所以这部作品让她非常有感触。除此之外李沇熹觉得双方父母相见礼这一关也是非常困难的，苦恼著很多事情的娜恩，加上她身边总是乐观开朗的俊亨，所以她形容有时候准新郎是力量，也很可能是一个难关。



《结婚白皮书》就像是给准新婚夫妻的「机智的婚礼任务」，每一集当中就会跨越一个小关卡，希望大家一起来预测这对俊男美女准夫妻能够如何克服，《结婚白皮书》共有12集，每一集30分钟左右，从5月23日起将在每周一、二、三晚间7点（韩国时间）在Kakao TV公开全新内容。

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