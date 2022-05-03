婚前守贞竟意外怀孕！成勋&林秀香新剧《我们从今天开始》内容引热议：「真实发生的话，妇产科会破产吧」XD

一对坚持守贞的情侣怀了另一对陌生夫妇的小孩，这狗血设定大家觉得想追吗？ XD

近日即将开播的SBS新剧《我们从今天开始》在韩网引起大讨论，原PO表示：「作为当事人的话，一定超级错愕吧！」介绍一下这部剧的设定：女主角「吴雨莉」（林秀香 饰）坚持婚前守贞，男朋友「李康才」（申东旭 饰）也很理解和尊重这样的她。 两人谈了2年恋爱正开始考虑结婚时，女主突然发现自己怀孕了！





男主「拉斐尔」（成勋 饰）在治疗胃癌前做了精子冷冻，痊愈后留下无精子的后遗症，打算和没有感情的现任妻子李玛莉（洪智允 饰）离婚。





李玛莉为了保住摇钱树婚姻试图进行人工受孕，不料在这时发生医疗事故：女主来妇产科做健康检查时被错误地植入了男主仅存的精子，成为世界上唯一怀上他小孩的人！女主得知怀孕消息后发出不可置信的大笑，而站在一旁的男主还搞不清楚状况，呆呆地跟著拍手XD



这部剧翻拍自美剧《贞爱好孕到（处女情缘）》，原版就是大概这样的设定，而且2014年播出时受到许多好评。



韩国网友看完剧情介绍纷纷受到震撼：「哇太无语了吧」、「看了两遍才看懂」、「女主的男友好可怜」、「好火辣，根本是晨间剧的水准kkk」、「因为太不像话，感觉会一边笑一边看耶」、「简直是另一个世界的展开kkk」、「感觉会非常狗血 、非常有趣呢」、「如果是现实真事，那个妇产科估计要破产了kkk」、「如果是现实应该很生气，但作为电视剧就很有趣」、「成勋+林秀香，是《新妓生传》CP的新作品耶， 一定要追」。



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