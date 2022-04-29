金钟国节目必有张赫，主持人都看不过去：被他抓住什么把柄了吧XD

27日播出的KBS综艺《屋塔房的问题儿童们》请来了金钟国的25年好友张赫，关键词竟是「金钟国和我是债务关系」！

张赫说：「不是金钱上的债务关系。 钟国每次开始做什么时我都无条件会参加，从综艺到替补都有。 」金淑和宋恩伊问他是被金钟国抓住把柄还是有所亏欠，张赫表示这是龙年兄弟们的换工互助默契，不过虽然他帮助金钟国很多次，却一直没有收到回报XD张赫淡淡地细数：「《我家的熊孩子》上了2次，演唱会每次都去，《看见你的声音》也去过，《Running Man》去了3次。 」



张赫回忆他在仁川拍《金钱之花》时饰演帅气律师，金钟国突然打来问他在干嘛，他说暂时休息於是金钟国就跑过来。没想到金钟国是找他拍《Running Man》， 任务还是一点也不帅气的「用鼻孔吹宝特瓶」！张赫回忆说：「那时第一次发现了自己的能力，我真的很会！」



这一段真的是爆笑经典XD



而关於演唱会，其实张赫还有一个身份是rapper歌手，曾以T. J为名发行个人专辑，而且很多MV是由好友全智贤出演！来金钟国演唱会当嘉宾时张赫就负责rap，这段一定要看影片，20代的张赫真的青春无敌！



金钟国称赞张赫不管发达还是失意都一样，总是会努力参与，张赫：「因为我没有朋友啊，如果没有他们的话我可能要去岛上生活了。 」两人对於运动这件事也很有共识，宁愿约会迟到也必须做完运动再出发，金淑问如果他们喜欢上一个身体很弱的女生要怎么办？张赫表示让她运动就行：「运动就是活力，只要运动就感觉今天一切都会顺利。 」难怪能跟金钟国当25年的好朋友啊XD



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