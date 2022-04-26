新人男团NINE.i突然就引起韩网热论～不是因为帅，而是因为成员的可爱小失误XD

新人男团NINE.i突然就引起韩网热论～不是因为帅，而是因为成员的可爱小失误XD

明星   2022年4月26日   星期二09:30   Tracy   1

（封面图源：Twitter@NINE_i_Firstone、Youtube@스브스케이팝 / SBS KPOP 截图）

新人男团NINE.i因为直拍影片突然就火了！

（图源：TVDaily）

NINE.i日前携出道曲《Parallel Universe》登上了《人气歌谣》的舞台，10名成员展现了帅气的舞蹈，表演途中成员JE WON不小心被队友砸到了脸，这一幕刚好被摄影机捕捉到，节目播出后引爆了热论。

舞蹈中有一段编舞设计是两位队友手拉著手，JE WON要从后边穿过去，只是队友没能掌握住高度，双手正好打到了JE WON的脸上，顺势带过他的浏海，JE WON「被迫」露出了额头，留下了一秒钟的「黑历史」。
（图源：Youtube@스브스케이팝 / SBS KPOP 截图）

没想到会遭到队友「毒手」（误）的JE WON明显愣了一下，闭紧了眼睛，但察觉到自己还在演出时，就咬紧牙关继续演出。在此不得不夸一句，果然是专业的爱豆，虽然有一丝慌张，但很快就调整好了自己。
（图源：Youtube@스브스케이팝 / SBS KPOP 截图）（图源：Youtube@스브스케이팝 / SBS KPOP 截图）

相关影片曝光之后，引起了广大歌迷和网友的关注，新人男团可爱的小失误被众人津津乐道，大家纷纷评论称：「笑死我了」、「那位被打的成员一脸的生无可恋」、「因为这个影片我才知道他们叫NINE.i」等。

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留言/评论
  • 怎感覺連續幾團新男團的妝都濃到像資深女藝人了 臉上的厚塗白粉紅唇感好可怕 就不能像BTS自然妝感嗎 什麼膚色就配什麼妝 不要塗白臉
    45分前
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