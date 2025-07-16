Disney+《下流大盗》今天首播：柳承龙新角色「最勤劳的反派」的诞生！林秀晶复古造型令人吃惊～

实力派演员《Moving 异能》、《鸡不可失》柳承龙将在 Disney+ 新剧《下流大盗》中，展现所谓「认真的恶人」这个全新面貌，携手梁世宗、林秀晶展开一场寻宝冒险之旅。

今天（7月16日）首播的 Disney+ 原创影集《下流大盗》讲述1977年，为了夺取沉没於海底的宝藏船，聚集而来的一群勤奋认真的乡下人们所展开的你骗我、我骗你的故事。剧中，柳承龙饰演的角色吴宽石，是在得知宝藏的存在后，从全国各地召集人马、企图将其据为己有的主导者。



柳承龙每次出演作品都不断挑战变身，留下强烈印象。在 Disney+ 原创影集《Moving 异能》（Moving超异能族）中，他饰演拥有无限再生能力的怪物特工「张洙源」，展现了高难度动作戏与深沉情感的双重演技；在 Netflix 影集《炸鸡奇遇记》中，则诠释为了寻找变成鸡块的女儿而四处奔走的父亲「崔善满」，展现既无厘头又充满魅力的一面。



而在这次的《下流大盗》中，柳承龙所饰演的「吴宽石」是与过往角色完全不同路线的人物。不同於以往那些表露情感明确的角色，这次的角色将展现内心深藏炽热欲望与本能、外表却压抑克制的一面。为了诠释这样的角色，柳承龙透过台词与眼神中蕴含克制的情绪，细腻地描绘出宽石的复杂内心。尤其在日前公开的精彩片段中，他所说的「先赚钱吧。要正派做人也得先有钱」这句话，简明扼要地展现了宽石的欲望。



此外，官方公开的照片中，柳承龙一方面装作合作姿态、实则暗地里谋取利益，展现出策略家般的从容；一旦涉及钱财，则立刻以不择手段的锐利眼神掌控场面。而他手持铁锤、冷酷凝视镜头的模样，更是弥漫著一股森冷氛围。他将与侄子吴熙东（梁世宗 饰）联手向大海前进，找出沉船宝藏！但当大家都各怀鬼胎之际，他们又会如何面对这些人性考验？令人非常好奇！



还有林秀晶饰演的会长妻子「梁贞淑」也非常有看头，内心充满著强烈野心却不外露，隐藏著本性，对金钱也有著超乎寻常的洞察力。



Disney+独家播出的全新韩剧《下流大盗》将於7月16日起至8月13日止，今天一次上线三集，共11集。本剧改编自人气网漫《Fine》，除了柳承龙、梁世宗、林秀晶外，主演中还有金义城(金义圣)、金圣午(金盛吴)、金钟洙、李东辉、张光、郑允浩与金旼等人同台飙戏，相当过瘾。这部作品还是《犯罪都市》、《赌命为王》导演姜允成执导，高品质团队制作令众人更加期待。



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