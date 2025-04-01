河正宇自导自演《Lobby》阵容强，特映也星光熠熠！东方神起与D&E看始源，《鸡不可失》力挺李东辉

河正宇自导自演，金义圣、李东辉、朴秉恩、崔始源、朴海秀等人演出的电影《Lobby》，昨（1）日举行VIP试映会，台上台下可以说整场星光熠熠。

《Lobby》讲述本来只懂学术研究不懂商业、对高尔夫也一窍不通的昌旭（河正宇 饰），为了争取道路国策事业而利用高尔夫运动展开游说行动。除了《与神同行》河正宇自导自演外，演出阵容还有《模范计程车》（模范的士）金义圣、《尸战朝鲜》朴秉恩、《鱿鱼游戏》朴海秀、《京城怪物》姜末今、《鸡不可失》（炸鸡特攻队）李东辉、《MOVING异能》（MOVING超异能族）郭善英、《犯罪都市》玄奉植、《酒鬼都市女人们》崔始源、《元敬》车珠英与《命定之人》姜海琳，剧组光是人物海报就制作了高达10款宣传谁演了此电影！



VIP试映会邀请了演员们的亲朋好友观影助阵宣传，台下观影的演员及明星们也绝不是普通人，如东方神起瑜卤允浩和最强昌珉，和Super Junior-D&E东海银赫一同欣赏Super Junior始源演出。他们都是SM娱乐出身，可说「红蓝一家亲」，允浩发文就写「东Su Together」并加上两团应援色红色与蓝色爱心。始源1月另一档电影‎《虽然是童话，但青少年禁止观看》VIP试映时，允浩和D&E也在。



Red Velvet瑟琪也受SM娱乐同门师兄始源邀请而来，她除了tag始源表达感谢并说看得很开心外，还特地标记河正宇称赞「很久没看到这么有趣的电影了」，有趣到她回到家了还会想起来。说到瑟琪和河正宇，瑟琪2018年上广播电台曾被问想和哪位明星变熟，她回答河正宇，说常看对方的短影片有趣又有魅力，而河正宇当年受访则大方承认自己是Red Velvet粉丝，本命是瑟琪（另外还有TWICE，本命彩瑛）。



Super Junior东海银赫对始源展现「成员爱」之外，《鸡不可失》「缉毒组刑警们」也对李东辉展现义气，除了李荷妮，柳承龙、陈善圭与孔明都来了，坐在一起欣赏电影。柳承龙同时也关注著郭善英和金义圣，柳承龙和郭善英可是《MOVING异能》可惜早早天人永隔的夫妻啊！而柳和金义圣曾合作《鸡不可失》，今年还有Disney+《下流大盗》待播出。



李东辉除了邀请《鸡不可失》刑警成员外，还有李帝勋、金高银与朴所罗门，李东辉和李帝勋近年才以实境节目《芬兰租屋生活》结为好友。李帝勋观影亦不忘关心《模范计程车》伙伴金义圣。



还有，安普贤也受邀试映特别tag了李东辉以及《军检察官多伯曼》演他姑姑的姜末今，称赞电影「最棒」。



《Lobby》将在明（2）日於韩全国首映，海外观众可能要再等等！



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻