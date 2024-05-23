安普贤《只要有空，》和退役海军滔滔不绝「攀关系」，刘在锡：「你今天很兴奋耶！」

上半年演出《财阀X刑警》再获肯定的安普贤，受综艺节目《只要有空，》之邀回到了自己待过七年的首尔望远洞，来到熟悉之地当然忍不住表达自己的所知，不过遇到退役海军，他讲更多了！

此集《只要有空，》首个委托人是「首尔舰公园」导览员李海正，他同时是退休海军上校，主持人刘在锡、柳演锡与嘉宾安普贤三人坐下来先了解他的故事。上校先是说明首尔舰服役了30年之久，退役后停泊在汉江供人参观，安普贤听了突然表示自己曾住附近一段时间，说自己某天看见首尔舰出现还以为要打仗了，老实的话语让上校低头拚命忍笑。



柳演锡聊到军港节会展示相当多军舰，安普贤又坐不住了，表明自己是陆军仪队出身，军港节的表演都是他们负责的，还讲出专有名词「镇海基地指挥部」的简写「镇基指」，刘在锡忍不住调侃安普贤：「你今天很兴奋耶！怎么会想到当兵的事？」



这还没完，安普贤下一句就说自己还演了《军检察官多伯曼》，刘在锡干脆帮他补充他甚至有快艇驾照（节目前几分钟说了‎因为《财阀X刑警》考的）。「『安保』……『安普贤』……」安普贤更拿自己的名字出来，名字前两个字谐音「安保」，正是指国家安全的意思啊！节目一开始就对安普贤「安保」「安保」叫的刘在锡都笑了。



问上校为何坚持穿著海军制服，他表示是想做个榜样、给予青少年梦想，此时安普贤又想说话了：「我……说起来很奇怪，我其实是制服从业人员宣传大使。」柳演锡喷笑，刘在锡笑著举手制止：「可以了！你还要继续讲下去吗！」安普贤解释自己是因为《财阀X刑警》多次穿了警察制服获选，还说隔天要参加任命仪式，刘在锡这才相信。



不服输的柳演锡也说话了：「我也……不久前去国情院当了公益广告模特儿。」柳演锡开心的表达自己和「安保」也有关系：「国家安全码是111！」结果安普贤接著说：「我是那个公益广告的上一个模特儿，国情院上个模特儿是我。」柳演锡笑得更夸张直接跌地了，和刘在锡两个人都觉得非常巧合、不可思议。



看完这段，YouTube一些网友留言称赞安普贤很好笑，说他综艺感进步了、和刘在锡很有化学反应，甚至敲碗他当《Running Man》租借成员：「安普贤太搞笑了ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ，有没有演出‎《Running Man》当租借成员‎的想法？」

▼节目相关影片



说到安普贤在剧中穿很多次制服，被任命为制服从业人员宣传大使，那最后就来分享几张安普贤历年的「制服」帅照吧！

▼《军检察官多伯曼》陆军制服



▼《财阀X刑警》警察制服



▼《军检察官多伯曼》检察官袍



▼《军检察官多伯曼》学生制服



▼《她的私生活》柔道道服



▼《梨泰院Class》囚犯制服(?)



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