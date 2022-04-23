这个男人太帅气～♥ 李俊昊服役期间捐赠车辆给保护中心，退伍后在身心障碍者日给中心送上Pizza！

21日，有位网友在网路社区上传标题为「李俊昊服役期间的善行」的文章。

原 PO 写下：「虽然李俊昊已经退伍很久了，但他当时在我姨母工作的身心障碍者保护中心当社会服务要员。他真的是一位很帅气的人，希望世界上的人都能知道这一点，所以我写下这个贴文。」



他接着说：「19年的时候，姨母说有个艺人在中心当社会服务要员。但他没有中心相关知识，工作起来会很辛苦，说实话我那时候也特别担心。但是他来工作的第一天，到两周后姨母也不停地称赞他。说他不仅特别真诚，努力工作是基本，人也特别善良。姨母工作的中心刚开院没多久，所以并没有车，那时候俊昊才刚服役几个月，他说感觉移动的时候可能会需要车子，就捐了一辆车。服役期间，他也没有经常休假，而是不停歇地工作。」



之后提到：「4月20日不是身心障碍者日（韩国的）吗，李俊昊给中心送来了 Pizza ，让大家一起吃。他已经退伍非常久了，最近应该非常忙碌来著，却还是记在心里，联络了中心，真的太帅气了。加上在中心服务的人总共有16人左右，但是送来10个 Pizza，都是不同的口味，姨母要求我一定要写下这个。」

消息一公开，也让网友们纷纷表示：「哇...俊昊好帅啊」、「我都不知道昨天是身心障碍者日，看到比我还忙碌的艺人也能记住并照顾他们，我会反省的」、「李俊昊爲什么是完美」、「成功的人都是有理由的」、「不愧是我的男人」、「真的一如既往的帅气」等等。



另外，李俊昊确定与润娥合作新剧《King the Land》，这是一部爱情喜剧，讲述无法忍受虚伪笑容的财阀继承人男主角，与因为职业关系即使不想笑也要一直保持开朗笑容的女主角相遇之后，一起制造可以真正开怀欢笑的日子。



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