可爱女神「朴宝英」出演《刘Quiz》的预告公开！分享自己超爱写日记，最终要把它都烧成灰才能安息~

一早看到朴宝英的笑容,感觉今天充满能量啊!!!

tvN 招牌访谈节目《刘Quiz on the Block》公开了最新一集的预告,可爱女神「朴宝英」一登场就引发粉丝们的热烈讨论,似乎不管出道多久她始终如一的都拥有疗愈的笑容。



▼预告,朴宝英表示平时边喝点啤酒边看《刘Quiz》是自己的一大乐趣。刘在锡也介绍跟 Lovely(可爱)这个形容词最相符的演员朴宝英终於来啦~!

#ParkBoYoung will be guesting on the next episode of You Quiz on the Block



April 27, 2022, 08:40pm KST on tvN#박보영 #유퀴즈 #YouQuizonTheBlock pic.twitter.com/ajaK8KxKkQ