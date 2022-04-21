可爱女神「朴宝英」出演《刘Quiz》的预告公开！分享自己超爱写日记，最终要把它都烧成灰才能安息~

一早看到朴宝英的笑容，感觉今天充满能量啊！！！

tvN 招牌访谈节目《刘Quiz on the Block》公开了最新一集的预告，可爱女神「朴宝英」一登场就引发粉丝们的热烈讨论，似乎不管出道多久她始终如一的都拥有疗愈的笑容。



▼预告，朴宝英表示平时边喝点啤酒边看《刘Quiz》是自己的一大乐趣。刘在锡也介绍跟 Lovely（可爱）这个形容词最相符的演员朴宝英终於来啦～！

#ParkBoYoung will be guesting on the next episode of You Quiz on the Block



April 27, 2022, 08:40pm KST on tvN#박보영 #유퀴즈 #YouQuizonTheBlock pic.twitter.com/ajaK8KxKkQ — Hourly Boyoung (@hourlyboyoung) April 21, 2022

朴宝英在自我介绍时说，自己是因为认真写日记而出演的朴宝英。访谈时还特别提到，死之前一定要确认自己的日记烧成灰才能安息，朴宝英表示：「我跟我最亲的好友说，如果我出了什么事，一定要先帮我处理掉日记。」刘在锡感叹道：「有这么夸张吗？」（里面到底有多少不可告人的秘密~XD）



而朴宝英还特别带来了自己的日记，当曹世镐准备念一段时却被阻止，不过似乎只是念比较日常(逛百货)的内容，朴宝英才松了一口气。另外曹世镐又加码问了朴宝英的理想型，朴宝英冷静地回覆：「我呢…并没有。」



预告中还特别聊到了朴宝英会为了听影迷们的反应而躲在厕所间里偷听，朴宝英也表示厕所才能听到最真实的反应，不过听到负评时，她还是会难过地思考说：「就真的那么差吗？」、「我表现得那么不好吗？」可爱的反应让现场忍不住笑开怀。



更多有趣的访谈内容记得锁定下周三（4月27日）晚间 20:40 播出的《刘QUIZ ON THE BLOCK》。

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