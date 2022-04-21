可愛女神「朴寶英」出演《劉Quiz》的預告公開！分享自己超愛寫日記，最終要把它都燒成灰才能安息~

一早看到朴寶英的笑容，感覺今天充滿能量啊！！！

tvN 招牌訪談節目《劉Quiz on the Block》公開了最新一集的預告，可愛女神「朴寶英」一登場就引發粉絲們的熱烈討論，似乎不管出道多久她始終如一的都擁有療癒的笑容。



▼預告，朴寶英表示平時邊喝點啤酒邊看《劉Quiz》是自己的一大樂趣。劉在錫也介紹跟 Lovely（可愛）這個形容詞最相符的演員朴寶英終於來啦～！

#ParkBoYoung will be guesting on the next episode of You Quiz on the Block



April 27, 2022, 08:40pm KST on tvN#박보영 #유퀴즈 #YouQuizonTheBlock pic.twitter.com/ajaK8KxKkQ — Hourly Boyoung (@hourlyboyoung) April 21, 2022

朴寶英在自我介紹時說，自己是因為認真寫日記而出演的朴寶英。訪談時還特別提到，死之前一定要確認自己的日記燒成灰才能安息，朴寶英表示：「我跟我最親的好友說，如果我出了什麼事，一定要先幫我處理掉日記。」劉在錫感嘆道：「有這麼誇張嗎？」（裡面到底有多少不可告人的秘密~XD）



而朴寶英還特別帶來了自己的日記，當曹世鎬準備唸一段時卻被阻止，不過似乎只是唸比較日常(逛百貨)的內容，朴寶英才鬆了一口氣。另外曹世鎬又加碼問了朴寶英的理想型，朴寶英冷靜地回覆：「我呢…並沒有。」



預告中還特別聊到了朴寶英會為了聽影迷們的反應而躲在廁所間裡偷聽，朴寶英也表示廁所才能聽到最真實的反應，不過聽到負評時，她還是會難過地思考說：「就真的那麼差嗎？」、「我表現得那麼不好嗎？」可愛的反應讓現場忍不住笑開懷。



更多有趣的訪談內容記得鎖定下週三（4月27日）晚間 20:40 播出的《劉QUIZ ON THE BLOCK》。

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞