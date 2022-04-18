万众期待由朴叙俊与IU主演的电影《Dream》终於杀青了！从2020年开机，感言：真的是一场大长征

从2020年5月开机，又中断拍摄，好不容易拍完了～，终於有机会看到这梦幻组合的电影啦！

由票房破千万的热门电影《鸡不可失》（极限职业）李炳宪导演所执导的全新电影《Dream》，终於在4月13日正式杀青，从2020年5月开机，又中断拍摄，之后终於成功在匈牙利取景，好不容易才迎来了拍摄工作的结束，可以算是花了整整快两年的时间。



《Dream》（梦想）讲述面临球员生涯最大危机的足球选手「尹洪大」（朴叙俊 饰）和生平第一次踢球的特别国家队队员们，挑战世界杯的愉快故事；IU 饰演拍摄足球队纪录片，梦想成为电视台PD的「李素敏」，两人也发表了杀青感想。



朴叙俊：「终於迎来了《Dream》大长征结束的日子，虽然仍留有遗憾，但是能平安无事的完成了拍摄真的很感谢，希望粉丝们能够多多喜爱我们的作品。」



IU：「对我来说是首部长篇电影的拍摄，和其他作品相比之下，累积了更多的回忆，所以我想他会在我的记忆中，长久的被保存下来。扮演素敏时我也变得更加开朗轻松，对我来说是一段很美好的时光。希望粉丝们能够和《Dream》一起笑，并感受到这份温暖的心意。」



李炳宪导演：「这是到海外取景，长时间苦心经营的成果，感谢一起经历了这一切的演员和工作人员们，真的感到非常自豪。剩下的后期制作也会努力去完成，将我们的这份心意传达给等待已久的粉丝们。」



不晓得有没有机会在今年下半年看到《Dream》上映呢？一起期待吧！

（图源：Megabox Plus M）

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