【分集剧情】《还有明天》EP.5：生者反被亡者挽留「好好活下去」，具恋的少女时代模样首次曝光！

具恋似乎对优尽的丧妻之痛很有共鸣，而优尽手上也有和她一样的红线，这些究竟意味著什么呢？

第5集：树木（下）

姜优尽（姜升润 饰）出生时失去母亲，父亲不堪悲愤自尽，领养他的大伯一家也因为车祸去世。 优尽认为和自己在一起就会不幸，那天如果他坚持亲自开车、不让娜英（李瑙雅 饰）代劳的话，娜英就不会去世。

具恋（金喜善 饰）挽留优尽失败，动用超能力让他和娜英的灵魂相见。 娜英说优尽不是杀了她而是救了她，要他连她那份也活下去，等时间到了再带著自己这棵树上最美丽的花来见她。



根据具恋的解释，相爱的人被姻缘的红线连在一起，下一世依然可以遇见彼此，除非做出亲手斩断红线的行为，例如自尽。 具恋在古代还是少女时（葛潇辕 饰）与一位驻扎边疆的将军相爱并成婚，但后来似乎遭遇不幸的事，被众人谩駡和丢石头。





朴中佶（李洙赫 饰）极力阻拦具恋救人，并且愈加厌恶轻生者：「如果只要几句话就能获得活下去的力量，为什么还要如此轻易地选择死亡？ 」。 玉皇（金海淑 饰）反驳说，没有任何人是轻易选择死亡：「想想那些无法听到那几句话而选择死亡的人是什么心情吧。 」



傍晚，优尽和乐队一起在街头演出，唱出他对娜英的思念之情。（这首歌曲的信息在文末！）



【下集预告】

91岁的独居老人李永吉只剩最后一天阳寿，他在年轻时走上战场，对「那一天」的选择十分后悔。 夜晚到了，李永吉独自躺在床上哭泣，崔俊雄（路云 饰）拦住引渡组的人，希望能给他一些帮助。



PS.这集出现了两首歌，一个是优尽失去领养家庭试图轻生时，收音机里播放的、让他重拾希望的歌曲《两道光》。 这首歌来自2017年的微电影《两道光- Relúmĭno》，由朴炯植和韩志旼主演、著名导演许秦豪执导，讲述视障人士又甜又暖的爱情故事，歌曲由赵成宇作词作曲、朴炯植演唱。 赵成宇曾为《八月照相馆》《春逝》《晚秋》等电影制作配乐，这首歌也延续了他细腻动人的风格。



另一首就是姜升润在结尾演唱的歌《夏花》，由韩国乐团「异世界」主唱HeON（李东宪）在今年3月年正式发行，去年参加《Super Band》时也有演出过，歌词和旋律真的都非常美丽：



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻