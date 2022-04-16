对付 Mnet《Queendom 2》恶意剪辑的方法！VIVIZ SinB 上班路就举著「心情很好」，在待机室里也有准备！

由孝琳、VIVIZ、Brave Girls、宇宙少女、本月少女和 Kep1er 出演的竞演节目《Queendom 2》已经在日前开播。

电视台 Mnet 也常因恶意剪辑引发不必要的误会，而 VIVIZ 的 SinB 就有自己防御恶剪的方式呢！



上班路的时候，SinB 的手机 LED 显示「心情真的很好」。

在待机室里，举著粉丝们准备的小牌子，上面的字包含「正在感叹中」、「正在集中」、「是习惯系打哈欠」、「眉间是遗传爸爸的」、「不是困了」、「想多起来」等等。而在看著舞台时，SinB 举著「正在集中」的小牌子，意味请不要误会，跟夏天（宇宙少女成员）的关系很好的。

엠넷식 악의적 편집에 대처하는 걸그룹의 노하우 pic.twitter.com/Wy3VA7SMyJ — 무슨 일이 일어나고 있나요? (@museun_happen) April 15, 2022

而这也让不少网友表示：「啊！太搞笑了 Sense 怎么回事」、「如果认真集中精神的话，会让人怀疑是不是生气了」、「我还以爲拿着蛋糕牌子」、「SinB 太可爱了」、「太有魅力，我都想入坑了」、「VIVIZ 的三个人都很可爱又很有趣」、「粉丝们也好有 Sense」等等。

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