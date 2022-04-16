【K社韩文小百科】韩国人一生中平均有34年都在上网，是亚洲之首！台湾排第二

网路飞速发展的时候，似乎每个人的生活都不开它，都说人的一生中差不多有1/3的时间都在睡觉，那么你知道有多少时间大家花费在网路上吗？

NordVPN日前委托专业调查机构Cint以多个国家为「标本」做了相关研究，韩国本土调查对象则是18岁-54岁的成人网路消费者，根据结果显示韩国人的一生中有34年用在了网路上，是所有亚洲国家和地区中使用时长最久的国家。

若按照2020年公布的韩国人平均寿命83.5岁来看，有40%的时间耗费在了网路上。紧随其后的则是台湾（33年）和新加坡（27年），网路发达的日本仅为11年。而全球网路时间使用最长的国家则是巴西，竟长达41年。



以一周七天为单位，韩国人每周在网路上消耗的时间为51小时，其中18个小时与工作无关，剩下的33小时用来浏览YouTube、使用OTT平台刷剧，每周花费20个小时观看网路影片等。 调查结果还显示，韩国人每天上网开始的时间为早晨10点7分，结束时间为9点42分。 因为网路使用时间较长，很多受访者表示愿意和他人共用包括姓名、出生日期、家庭住址、婚姻状况等个人信息。 如果可以永久删除网路上的个人信息的话，有三分之一的人愿意用「一辈子不喝酒」来替换，还有人称可以放弃游戏和体育活动来换取个人信息删除。

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