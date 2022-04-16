對付 Mnet《Queendom 2》惡意剪輯的方法！VIVIZ SinB 上班路就舉著「心情很好」，在待機室裡也有準備！

由孝琳、VIVIZ、Brave Girls、宇宙少女、本月少女和 Kep1er 出演的競演節目《Queendom 2》已經在日前開播。

電視台 Mnet 也常因惡意剪輯引發不必要的誤會，而 VIVIZ 的 SinB 就有自己防禦惡剪的方式呢！



上班路的時候，SinB 的手機 LED 顯示「心情真的很好」。

在待機室裡，舉著粉絲們準備的小牌子，上面的字包含「正在感嘆中」、「正在集中」、「是習慣係打哈欠」、「眉間是遺傳爸爸的」、「不是困了」、「想多起來」等等。而在看著舞台時，SinB 舉著「正在集中」的小牌子，意味請不要誤會，跟夏天（宇宙少女成員）的關係很好的。

엠넷식 악의적 편집에 대처하는 걸그룹의 노하우 pic.twitter.com/Wy3VA7SMyJ — 무슨 일이 일어나고 있나요? (@museun_happen) April 15, 2022

而這也讓不少網友表示：「啊！太搞笑了 Sense 怎麼回事」、「如果認真集中精神的話，會讓人懷疑是不是生氣了」、「我還以爲拿着蛋糕牌子」、「SinB 太可愛了」、「太有魅力，我都想入坑了」、「VIVIZ 的三個人都很可愛又很有趣」、「粉絲們也好有 Sense」等等。

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