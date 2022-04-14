《社内相亲》金旻奎也是猫奴！家有三只性格各异的喵星人，一起拍写真眼神温柔爆棚~♥

猫猫可爱、金旻奎也可爱，看金旻奎对猫咪充满宠溺的眼神，真的让人太羡慕啊~~♥

《社内相亲》让饰演男二「车成勋」的金旻奎人气飙升，其实他不仅是游泳运动员出身、拥有肌肉紧实的好身材和迷人歌喉，也是如假包换的猫奴一名。



金旻奎养有3只可爱的猫猫，分别是10岁的暹罗猫「Xiami」、8岁的俄罗斯蓝猫「Xian」和8岁的橘猫「Kun」，其中两只都是流浪猫收编而来。 金旻奎经常在IG分享和猫猫在一起的疗愈时光、还配上可爱的设计对白，曾在采访中称它们为「生活的活力素和原动力」，给他安慰的同时也让他更有责任感。

简单介绍一下这三只猫咪：Xiami很爱撒娇、总是要躺在金旻奎腿上，是三只猫咪中最后一个（2018年）来到他家。



Xian用金旻奎的话形容是「很讲义气、很善良」，例如会把猫爬架让给Kun、去打针也都很乖，金旻奎回家时还会和Xiami一起到门口迎接~



Kun是超级认生的弟弟，任何人包括金旻奎本人都碰不到它，只有姐姐Xian是它唯一的爱。



去年金旻奎带著比较亲人的Xiami和Xian一起拍了写真，不过两只小家伙到了陌生人超多的摄影棚还是紧张得东躲西藏，金旻奎就在旁边温柔呼唤、非常有耐心地哄它们出来，



看著猫咪的眼神也太有爱了吧！！这时候是该羡慕猫还是羡慕人？ XD



金旻奎说这样躺著是Xian最爱的姿势，果然是最了解自家猫咪的人：



不过Xian不知为何突然对Xiami使出猫猫拳，Xiami委屈地把脸贴在金旻奎大腿上，金旻奎安慰了半天、一边感叹「太可爱了」，真的超级温柔：



拍完合照后还协助摄影师给猫咪拍单独写真，最后把猫咪抱回航空箱：「Xian回家啦~尾巴要收好哦！」完美ending~



金旻奎亲自选出的照片就在这里啦！



网友：「猫猫好可爱，但我想把旻奎带回家」、「这些猫咪好幸运哦，我都想成为其中之一」、「看得出他是真正的爱猫人士」、「《社内相亲》没看够，赶快拍新作品吧！」



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