安孝燮突然传出恋爱传闻，爱上大一岁的朴智贤！年初的年糕汤照片成了证据

安孝燮突然传出恋爱传闻，爱上大一岁的朴智贤！年初的年糕汤照片成了证据

明星   2022年4月6日   星期三14:30   Tracy  

（封面图源：IG@voyavivirel、@imhyoseop）

最近因为主演《社内相亲》而人气大爆发的演员安孝燮突然传出了恋爱绯闻。

DC INSIDE等多个韩国网站上出现了爆料贴，有网友称安孝燮疑似正在热恋中，女友则是曾出演过《柔美的细胞小将》里「徐赛理」的朴智贤。相关内容已经冲上了韩网热搜。 之后就有网友整理出了证据，证据则是两人的SNS。
（图源：NATE NEWS截图）

网友指出今年1月安孝燮和朴智贤在各自的SNS和粉丝俱乐部上公开了年糕汤的照片，两张照片里的桌子疑似是同一张，装年糕汤的碗似乎也是同款。

此外，朴智贤在去年1月时通过SNS发布过一张戴眼镜的照片，而眼镜反光中照射出了一名男生的身影，让网友们十分好奇。网友指出两人因为是同一个时尚品牌的代言人，曾在2017年9月-2020年6月期间一起工作过，很有可能因为这个原因而熟络起来。

最让人疑心的就是「惠灵顿牛排」！朴智贤很久之前在IG里公开过自己所做的惠灵顿牛排照片。而安孝燮和金裕贞拍摄《红天机》期间的花絮中，曾经表示过「把牛肉放到面包里烤是我有生以来第一次尝试过的味道」，被网友猜测这是在炫耀女友的料理手艺，用只有两人才知道的暗号在传递爱意。

对於安孝燮和朴智贤的绯闻，韩国网民们也反应各异，有网友表示：「无所谓，我喜欢的是他的作品和剧里的角色」、「演员也有自己的生活」、「演员为什么不能谈恋爱」等。 也有网友称：「梦想幻灭，我要脱粉了」、「经纪公司都不否认」、「等官方声明」等。

截止至发稿，安孝燮和朴智贤的经纪公司都未有任何回应。

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