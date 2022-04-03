《二十五，二十一》倒数第二集看了又哭又笑的，观众都要混淆了！结局是什么完全摸不透（EP.15）

究竟，《二十五，二十一》的结局会如何发展？让我们继续看下去。

《二十五，二十一》的观众大概从上周就开始进入了「戒备状态」，部分担心BE（Bad Ending悲剧结局）的观众拚命的找寻蛛丝马迹证明罗希度女儿的爸是白易辰，不过官方似乎害怕观众期望太大导致失望也太大，已明白的预告第16集结局罗希度与白易辰会分开（详情点此）。

然而昨晚播出的第15集内容，罗希度与白易辰确实走向了分手之路，但预告看起来却又不是那么一回事？

（以下严重剧透15集内容）



第15集，罗希度（金泰梨 饰）撞见了因伤害到高宥琳（苞娜 饰）而痛哭流涕的白易辰（南柱赫 饰），她没有责备他反倒安慰他，希望未来能和他一起分担悲伤。两个人正式交往后，白易辰为了避免高宥琳的事情发生在罗希度身上，选择到了报导局社会部工作。



罗希度与高宥琳分别在异国备战2001年马德里大赛，却因为媒体的断章取义产生了一些疙瘩，再加上身负「输不得」的压力，两个人都很煎熬。罗希度最后以一分之差取胜高宥琳，两人摘下面罩的脸庞都充满泪水，相拥而泣。



进入社会部的白易辰比以往还辛苦，随时随地都可能要赶往事故现场播报新闻，导致与罗希度的约会经常迟到甚至失约。对於那样的白易辰，罗希度总能包容他，也明白他在报导事故之后容易陷入伤感、无力的情绪，一直为他加油。然而在白易辰外派纽约报导911事件之后，白易辰开始无力招架负面情绪，还反驳了罗希度安慰的话语。



「我的加油再也无法传达给他了。」罗希度意识到。再过了几个月，罗希度甚至听见了白易辰申请了常驻纽约当特派员的消息……有人问罗希度是不是有男朋友，罗希度回答不出来，一个人孤零零的跨年，相比去年人事已非。



到这里为止，观众可能都以为两个人就这样默默分手了，但不是的，16集预告里白易辰回心转意归国并和罗希度再见相拥。时光飞逝到2009年罗希度三连霸，也就是白易辰送上结婚祝福的那年，接下来的画面却是两人甜蜜如往昔的模样。白易辰最后留下一句话：「你让我明白什么是完美的幸福。」罗希度则说：「因为我爱你。」



预告让观众摸不著头绪两人的恋情究竟会是BE还是HE（Happy Ending喜剧收场），韩国网友於Naver TV里的预告下留言：「不是就这样结婚了吗？真受不了这电视剧了」「预告好像在愚弄观众，根本在钓鱼」「内容越来越牵强」「说要互相加油结果却疏远」「所以金敏彩是哪来的」「突然把白易辰这角色弄得很糟，是不是太过分了？」「剪辑也太艺术了，看起来像HE又像BE，看了都要得病了」。

不过也有观众替《二十五，二十一》缓颊，认为从剧名就暗示了离别，因为「回忆停留在了二十五，二十一」，或是觉得无论是HE还是BE都能够理解，因为「给人一种纯情漫画的感觉，每当想看就可以拿出来看，也不一定非得要结婚才是爱情」。



看完15集的你，你的想法又是什么呢？

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