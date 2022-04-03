《疯狂爱上你》郑秀晶盛装打扮让金材昱看傻了眼，不顾初恋颜面直接向未婚妻索吻超甜～！EP.7-8

希望本剧过半后，金材昱人设上会有多一点变化～多一点温柔～，不喜欢他一直对女主恶意的使坏啊…。TAT（这部剧冤家的设定很彻底XD） PS：我们秀晶好美，艳红色露肩礼服完胜全场

KBS 爆笑爱情喜剧《疯狂爱上你》（Crazy Love）更新至第八集，对於卢高镇代表（金材昱 饰）二度对秘书李晨阿（郑秀晶 饰）使坏，说真的小编不喜欢这样的安排，只希望过半之后男主的性格可以好一点，多一点温柔的变化，让观众可以喜欢上这个角色，还是老话一句，金材昱人设太吃力不讨好了啦～！



EP.7 李晨阿意识到自己剩余不多的生命，并在默默观察卢高镇后，选择了原谅，不再继续自己的复仇计划，并向副代表提离职后回老家看望亲人，想著李晨阿一直没回家卢高镇也开始觉得有点思念。



此前，卢高镇回忆起自己小时候，因为家里贫穷奶奶蒸煮马铃薯后的回忆，后悔自己不该这样嫌弃李晨阿爸爸送的马铃薯，此外，卢高镇讨厌洋葱的原因，也是因为小时候只能吃便宜的洋葱，身上沾满气味被同学取笑，有著很不好的回忆。



而医院打来说误诊了李晨阿，因为名字太像把病历搞混，让李晨阿重获了希望！但下一秒看到公车上卢高镇的广告照片就瞬间跌落谷底，后悔这段时间的恶整该如何收场！？



之后，李晨阿到卢高镇的家准备拿了行李就偷跑，卢高镇却突然出现堵住她去路，并对她说：「其实，我并没有…丧、失、记、忆。」（可恶这一幕睡衣跟顺毛真的太帅了，小编就是靠著颜值跟众多笑点才一直追下去的~XD）



EP.8 虽然摊牌了，卢高镇要李晨阿继续假装自己的未婚妻，第八集开头就是卢高镇回整她、如恶魔般使唤对方，李晨阿又变回可怜虫，说真的不想再看他们回归到这样的关系，幸好只有一小段。



而李晨阿这段时间挥霍卢高镇的金钱与身份，提供超棒的员工福利，也帮卢高镇提升了在公司亲民的形象，员工纷纷出面感谢。



接著，李晨阿精心打扮的模样让卢高镇看傻了眼，他带她参加补教界的晚宴，这时，曾有旧情的白代表（柳仁英 饰）出现，卢高镇不愉快的带著李晨阿离开会场。



白代表追了出来，却看见他们俩在阶梯上KISS的一幕。（最后的KISS从一开始的突然，到后来变得好自然～好甜～）期待下一集男女主的关系能更缓和，多一点意识到爱情的糖吧～！



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