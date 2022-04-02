《偶然成为社长2》新来的兼职生超不听话！李光洙以前辈之姿训话，还接下了新社长的职位～

终於又有新的兼职生出现啦！光洙一下子变成李社长，人设居然是老顽固前辈～。XDDD

tvN 热门综艺节目《偶然成为社长2》最新EP.6迎来了新的兼职生搞笑艺人洪贤姬与李银炯，两人话多外向又充满活力，给节目带来了全新的能量。



开头李光洙先教李银炯进行收银台的工作，李银炯问客人：「要用现金还是刷卡呢？」光洙就训斥说：「人家都拿出信用卡了，有必要问吗？」



接著，因为是刷卡光洙就引导她按下刷卡键的位置，李银炯问：「现在按吗？」光洙回：「不是现在按，要等什么时候按？」



最后连「需要袋子」的话术都被调教要如何说，更训话说问得太迟了～。李银炯则忍不住表示：「他神经很敏感耶…。」虽然年龄是姐姐，但身为兼职生前辈的光洙也是没在客气的。XD



▼光洙以前辈之姿教训新人！赵寅成交接围裙突变社长。



而车太铉跟赵寅成因为要出去补货，将社长的职位先交给李光洙代职。



之后，继续负责厨房的林周焕帮两位新人准备早午餐，李光洙也一边请她们帮忙写新菜单，她们的想法也很多，一直给出新主意，最后光洙受不了直接说：「不好意思，可以麻烦你们照我们的要求去做吗？」两人才终於乖乖听话。



完成后的新菜单内容～！



▼新来的工读生话很多！光洙：麻烦照我们的要求做。



更多有趣的内容记得锁定每周四播出的《偶然成为社长2》。

MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻