炫彬&孙艺真婚礼现场堪比青龙赏颁奖礼！孔刘、宋仲基、车太铉、田美都全来了～

终於!三月最后一天, 炫彬与孙艺真结婚了 !

这对顶流CP从官宣将要结婚开始,无数人都在期盼著这场盛大的婚礼,同时还在猜测届时出席的明星阵容应该不输任何颁奖礼。 果然婚礼嘉宾的名单曝光之后,令人震惊,这就是一场青龙大赏啊,随手拎出一个都是大咖,安圣基、朱镇模、车太铉、河智苑、李沇熹、林润娥、黄政民、李珉廷、张东健高素荣夫妇、孔刘、宋仲基、田美都、金智贤、宋玧妸等等。

虽然整场婚礼都以非公开形式进行,就连来宾们的随行助理都不能入场(新郎新娘特意为助理们准备了其他的休息室),因此很多明星都是自驾前往。 但苦苦等候在周边的韩媒们还是利用高科技手段拍到了内场影片,炫彬向父母跪下行大礼,孙艺真90度鞠躬,场面温馨又感人。



The way he showed his respect to #SonYeJin's parents #HyunBin is the standard!!!!

