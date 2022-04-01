炫彬&孙艺真婚礼现场堪比青龙赏颁奖礼！孔刘、宋仲基、车太铉、田美都全来了～

终於！三月最后一天， 炫彬与孙艺真结婚了 ！

这对顶流CP从官宣将要结婚开始，无数人都在期盼著这场盛大的婚礼，同时还在猜测届时出席的明星阵容应该不输任何颁奖礼。 果然婚礼嘉宾的名单曝光之后，令人震惊，这就是一场青龙大赏啊，随手拎出一个都是大咖，安圣基、朱镇模、车太铉、河智苑、李沇熹、林润娥、黄政民、李珉廷、张东健高素荣夫妇、孔刘、宋仲基、田美都、金智贤、宋玧妸等等。

虽然整场婚礼都以非公开形式进行，就连来宾们的随行助理都不能入场（新郎新娘特意为助理们准备了其他的休息室），因此很多明星都是自驾前往。 但苦苦等候在周边的韩媒们还是利用高科技手段拍到了内场影片，炫彬向父母跪下行大礼，孙艺真90度鞠躬，场面温馨又感人。



终於到了新娘新郎亲吻的环节，韩剧都没他俩甜。这对夫妇太耀眼了，哪怕画质烂成渣，我们都能一眼锁定他们......看著他们，才终於明白了那句「爱情可以来得晚一点，只要它是真的」。



此外，女明星结婚，大众一定会关注她所穿的婚纱。 果不其然，孙艺真在公开婚纱照之后，就有人开始深挖到底出自哪个品牌。 这套仙气十足的婚纱来自Vera Wang 2020春夏系列，摸胸+斜肩设计俏皮又不失端庄，孙艺真还根据自己的喜好拆掉了原本肩膀上的大花，让整体Look看起来更加轻盈。



另外一套则来自高定礼服品牌Elie Saab 2022春夏系列，价值大约是22950美金，大量的刺绣钉珠看起来非常重工，梦幻又充满孙优雅的气质。



据悉，婚礼结束后炫彬、孙艺真这对新婚夫妇还未有任何度蜜月的计画，开始享受新婚生活啦！

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