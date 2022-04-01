炫彬&孫藝真婚禮現場堪比青龍賞頒獎禮！孔劉、宋仲基、車太鉉、田美都全來了～

終於！三月最後一天， 炫彬與孫藝真結婚了 ！

這對頂流CP從官宣將要結婚開始，無數人都在期盼著這場盛大的婚禮，同時還在猜測屆時出席的明星陣容應該不輸任何頒獎禮。 果然婚禮嘉賓的名單曝光之後，令人震驚，這就是一場青龍大賞啊，隨手拎出一個都是大咖，安聖基、朱鎮模、車太鉉、河智苑、李沇熹、林潤娥、黃政民、李珉廷、張東健高素榮夫婦、孔劉、宋仲基、田美都、金智賢、宋玧妸等等。

雖然整場婚禮都以非公開形式進行，就連來賓們的隨行助理都不能入場（新郎新娘特意為助理們準備了其他的休息室），因此很多明星都是自駕前往。 但苦苦等候在週邊的韓媒們還是利用高科技手段拍到了內場影片，炫彬向父母跪下行大禮，孫藝真90度鞠躬，場面溫馨又感人。



終於到了新娘新郎親吻的環節，韓劇都沒他倆甜。這對夫婦太耀眼了，哪怕畫質爛成渣，我們都能一眼鎖定他們......看著他們，才終於明白了那句「愛情可以來得晚一點，只要它是真的」。



此外，女明星結婚，大眾一定會關注她所穿的婚紗。 果不其然，孫藝真在公開婚紗照之後，就有人開始深挖到底出自哪個品牌。 這套仙氣十足的婚紗來自Vera Wang 2020春夏系列，摸胸+斜肩設計俏皮又不失端莊，孫藝真還根據自己的喜好拆掉了原本肩膀上的大花，讓整體Look看起來更加輕盈。



另外一套則來自高定禮服品牌Elie Saab 2022春夏系列，價值大約是22950美金，大量的刺繡釘珠看起來非常重工，夢幻又充滿孫優雅的氣質。



據悉，婚禮結束後炫彬、孫藝真這對新婚夫婦還未有任何度蜜月的計畫，開始享受新婚生活啦！

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