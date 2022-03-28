《Running Man》池锡辰希望懵钟CP能真的交往，HAHA唆使全昭旻&梁世灿KISS抢分量场面超害羞～

会不会某天真的等到《Running Man》其中一对CP成真呢？XD

SBS 长寿综艺节目《Running Man》的最新一集中，官方的两条爱情线有了新的进展，不过一对是老夫老妻模式，另一对则像是火辣辣的新婚夫妻。

在用餐时间，池锡辰看著坐在一起的宋智孝与金钟国说：「真希望你们两个人能在一起」、「真的很配」、「喂一下智孝吧～」在一旁的几人一边反驳一边默默吃饭，选择不附和池锡辰的祈愿。



另一边，HA全梁三人组很担心节目分量不够，HAHA 提议说：「现在只能你们俩KISS去抢分量了。」梁世灿说：「如果是电视剧我能亲。」



全昭旻回：「如果是电视剧我也能亲，但是（现在）直接让亲就做不到。」虽然字幕没打出来但梁世灿在一旁大声地问：「为什么？」全昭旻回他：「不行啦！我跟你是朋友关系。」



HAHA 则继续煽动：「那就偏个头试试。」听完全昭旻就主动抓住梁世灿的脖子，反而是梁世灿被吓到了，最后还是没成功。



梁世灿眼见 HAHA 一脸看好戏的模样，忍不住笑著说：「哥最可恶了，哈哈！」



▼这部影片在公开后获得很高的观看次数，大家都在讨论全昭旻与梁世灿互动中的小细节，当中到底有几分玩笑？又有几分真心呢？



PS：补充一个小片段，前面玩游戏时竹竿要直接击中头部（成员有戴安全帽），梁世灿霸气的说：「昭旻啊，这个很疼，你退出吧！」默默的关心让一旁的人也跟著笑嘻嘻～。XDDD



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