万人理想型！韩国婚恋市场最爱崔宇植&朴宝英长相：似乎身边就有，但又绝对不存在

韩国婚恋市场最爱的长相是什么样子的呢？

虽然这两年韩国结婚率都在下降，去年仅有19.3万对登记结婚，但也有不少适婚男女在积极寻找自己的另一半，很多人都注册了婚恋网站。 最近某知名婚恋网站的CEO做客了SBS节目《傻瓜们的秘密补课》，公开了在婚恋市场中最受欢迎的男、女长相。 CEO表示：「当代人最喜欢的长相是那种『你周围看起来会有，但其实绝对不存在』的类型，以娱乐圈明星为例的话，就是是崔宇植和朴宝英。 」

放眼帅哥云集的韩娱圈，崔宇植的颜值真心不出众，似乎就是会出现在我们普通人身边的平凡的存在，但当我们认真审视周边时，真的会有这种长相吗？ 不一定！崔宇植鼻子不立体，眼睛也不大，眼型的走势朝下，看起来很没精神。 但正是这双眼睛让他不笑时颇具冷感，笑起来又有反差感满满的可爱气质，这两种矛盾气质他又通过表情变化来演绎向外表达，从冷感到温暖，就有了递增的帅度和好感。 看起来普普通通，但足够上镜，连帅气度也随之增加了呢。



再来看看朴宝英，同样并非第一眼主流大美女，人家走的是清纯软萌又可爱的路线啊，撒起娇来连女生们都抵抗不住，何况是男人呢？ 朴宝英美吗？ 当然美了，但她的美不具任何攻击性，不张扬不耀眼，与她在一起不会产生任何距离感，彷佛就是会在你身边出现的姐姐、妹妹、同事、邻居，与之相处只会觉得如沐春风般舒服。



把崔宇植和朴宝英当做婚恋理想型，可见韩国人对於另一半的颜值还是很挑剔的。

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