《少年法庭》导演：若拍第二季的话我连客串人选都想好了！律政界两大经典角色的对决

Netflix韩剧《少年法庭》导演洪钟灿松口透露了第二季的计划，甚至连客串嘉宾都想好了！

《少年法庭》上档之后就因为写实的故事、跌宕起伏的情节和演员们的精湛演技牢牢抓住了观众们的心，短短10集根本不够看，不少人期待该系列可以一直拍下去。日前导演洪钟灿在接受访时坦言：「如果可以拍第2季的话我会非常开心。」



对於《少年法庭2》的构想，洪导演表示：「我想要著重刻画为何少年犯会再犯这一问题，虽然他们去了少年院接受教化，但为何无法'重生'，针对少年犯身处的环境，去描绘那些少年犯的故事。」

早在《少年法庭》播出时，就有观众提到了想看到《秘密森林》中的检察官黄始木（曹承佑 饰）和沈恩锡（金惠秀 饰）搭戏，两人都是极致理性冷静人设，当铁面无私的法官碰上铁血检察官，同框飙戏一定张力十足。 洪导演也看到了网路上观众们的留言，表示：「曹承佑如果愿意来客串的话，我会尝试刻画出沈恩锡和黄始木正锋相对的场景。 我会努力看看，让他们在法庭上相遇！」



洪导演此话一出，也让观众相当期待，纷纷称：「光是想像沈恩锡跟黄始木站在一起就好刺激」、「求导演一定要帮我们实现这个梦想」等。



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