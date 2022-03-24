《社内相亲》安孝燮外号越来越多了！Kiss之从「始祖鸟」变成了「啄木鸟」XD

随著《社内相亲》剧情的推进，安孝燮的外号也越来越多了。

安孝燮、金世正等主演的韩剧《社内相亲》正在热播，该剧改编自漫画《我和社长相亲相爱》，剧情就是炸鸡店老板的女儿申夏莉（金世正 饰）浓 妆艳抹替闺蜜去相亲，本意是要搞砸这场相亲，却不小心撩到了餐饮业富三代姜泰武（安孝燮 饰），而富三代居然是她公司的社长...... 而这之后，姜泰武问申夏莉为何不能跟他结婚？ 原因是什么？ 申夏莉情急之下说出：「你全身上下我都不喜欢，也讨厌你那张像始祖鸟的脸。」 还把社长的来电显示也改成了「始祖鸟」。



wuli姜社长不仅仅只是始祖鸟这么单一，会随著剧情的深入，观众们为他取了各种各样的外号。 姜泰武慢慢对契约女友金喜（金世正 饰）逐渐上心，每次想到对方都会不自觉露出笑容，但当她发现了金喜居然有著「双重身份」时，可想而知他有多么的愤怒，於是准备展开复仇计划，此时的姜社长就成了「愤怒的小鸟」！



当听到申夏莉被塑胶花闺蜜背后酸她是穷鬼时，姜泰武是怎么做的呢？ 立刻展现了强大的「钞」能力，豪华游艇一来立马惊呆所有人。 富贵鸟、贵人鸟、炫富鸟就是你！



《社内相亲》虽然每一集都很吸引人，但男二女二都已经弯道超车演到了床戏，你俩连个正儿八经的Kiss都没有，怎么能让观众们甘心？ 好在编剧很了解观众们的心理，终於让他俩亲上了，充满热烈与激情，还带著一丝情欲的19禁吻戏看得大家脸红心跳，嘴角上扬。 有细心的观众发现姜社长都亲到撅起了嘴，於是又为他冠上了「啄木鸟」的称号。



霸总「始祖鸟」的人设还是相当可爱的，相信男女主真正恋爱之后应该更甜吧！

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