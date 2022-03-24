《少年法庭》導演：若拍第二季的話我連客串人選都想好了！律政界兩大經典角色的對決

Netflix韓劇《少年法庭》導演洪鍾燦鬆口透露了第二季的計劃，甚至連客串嘉賓都想好了！

《少年法庭》上檔之後就因為寫實的故事、跌宕起伏的情節和演員們的精湛演技牢牢抓住了觀眾們的心，短短10集根本不夠看，不少人期待該系列可以一直拍下去。日前導演洪鍾燦在接受訪時坦言：「如果可以拍第2季的話我會非常開心。」



對於《少年法庭2》的構想，洪導演表示：「我想要著重刻畫為何少年犯會再犯這一問題，雖然他們去了少年院接受教化，但為何無法'重生'，針對少年犯身處的環境，去描繪那些少年犯的故事。」

早在《少年法庭》播出時，就有觀眾提到了想看到《秘密森林》中的檢察官黃始木（曹承佑 飾）和沈恩錫（金惠秀 飾）搭戲，兩人都是極致理性冷靜人設，當鐵面無私的法官碰上鐵血檢察官，同框飆戲一定張力十足。 洪導演也看到了網路上觀眾們的留言，表示：「曹承佑如果願意來客串的話，我會嘗試刻畫出沈恩錫和黃始木正鋒相對的場景。 我會努力看看，讓他們在法庭上相遇！」



洪導演此話一出，也讓觀眾相當期待，紛紛稱：「光是想像沈恩錫跟黃始木站在一起就好刺激」、「求導演一定要幫我們實現這個夢想」等。



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