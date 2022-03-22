Super Junior又有新的吵架故事！艺声&神童曾闹「三明治之战」，起因是艺声一句话：「还吃」

DinDin当特别MC听得津津有味，E.L.F.甚至路人粉也都是吧～XD

《我家的熊孩子》20日播出的EP.284，公开了Super Junior《人气歌谣》打歌后台花絮。

Super Junior聊到在SBS总是会吵架，崔始源就突然想起十年前神童与艺声曾有一次很严重的争吵，神童就先开玩笑道：「39公斤和100公斤打架（吵架打架韩文都可作싸우다）这像话吗？」艺声便弱弱的说：「我现在63公斤……」



利特回顾当时的状况，2012上《人气歌谣》宣传六辑《Sexy, Free & Single》，待机室里艺声看著吃三明治（三文治）的神童竟说了一句：「还吃？」直接触怒了为减肥所苦的神童，神童不甘示弱回应：「你是不是疯子啊？」



现场其他人笑成一团，特别MC DinDin也说：「那些哥哥们吵架的故事什么时候听都觉得很有趣。」搞笑的是，东海说：「那天我……特别期待，以为会是大战。行程很辛苦，（看到吵架）就像甘霖一样」其他人也纷纷附和，尤其是始源和希澈，始源更加码演出东海当时饶富兴味的神情。



神童最后补充自己当下的想法，他认为自己一定占上风：「艺声哥走过来，我只有一个想法：我能赢过那个人，我一定要战胜你。因为战力相差太多了。」艺声回应：「我啊……打架打不赢。」不过利特倒说艺声绰号「天安疯狗」，是要小心的类型，还回忆艺声过去在宿舍勇敢抓小偷的情景呢！



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